„Софиямед“ празнува 14 г. с безплатни прегледи по над 14 медицински специалности

На 9 май медицински комплекс „Софиямед“-УМБАЛ и ДКЦ-та, празнува

от своето основаване през 2012-та година. В съответствие с мотото си тази година – „Грижа, иновации и технологии в услуга на здравето!“, „Софиямед“ ще проведе традиционната си кампания безплатни прегледи от водещи специалисти по над 14 медицински специалности свързани с най-честите социалнозначими заболявания.

„Отбелязваме 14 години от създаването на Университетски медицински комплекс „Софиямед“. Празник, както на екипа ни, така и на нашите пациенти, партньори и приятели. Благодарим на всички тях за доверието, което ни гласуват ежедневно с най- ценното си притежание – здравето. В съответствие с традицията, която сме наложили, и тази година нашите специалисти ще преглеждат безплатно. Така отбелязваме празника си с една от основните ценности, които изповядваме – грижата към нашите пациенти“, коментира ръководството на „Софиямед“.

Прегледите ще се осъществяват само след предварително записване на час и ще са по специалности: кардиология, ендокринология, гастроентерология, акушерство и гинекология, хирургия и съдова хирургия, неврология, неврохирургия, нефрология, ортопедия, дерматология, офталмология, ревматология, пулмология, психиатрия, ушно-носно-гърлени, детски болести и неонатология.

Специалистите от Центъра за млечни жлези към диагностично консултативния център на „Софиямед“ ще провеждат и консултативни прегледи на млечни жлези с включено ехографско изследване. В кампанията с безплатни профилактични прегледи „Бъдете здрави!“ се включват и лекари от немския екип на Центъра за Съвременно неврохирургично лечение към лечебното заведение.

Записването за безплатните прегледи се осъществява предварително онлайн през платформата на Superdoc.bg, на тел.0895 555 444, 02 465 00 00 за прегледи в ДКЦ „Софиямед“ БЛОК1 (бул. Г.М.Димитров 16) и на тел. 02 465 0003 за прегледи в ДКЦ „Софиямед“-Люлин (бул. Джавахарлал Неру 23).

Час за безплатен преглед в ДКЦ „Софиямед“ БЛОК1 запишете онлайн от тук: https://superdoc.bg/lekar/bezplatni-pregledi-sofiamed

Час за безплатен преглед в ДКЦ „Софиямед“-Люлин запишете онлайн от тук: https://superdoc.bg/lekar/bezplatni-profilaktichni-pregledi-sofiamed

*Всеки пациент със записан час е необходимо да регистрира данните си на Централна регистратура преди извършването на прегледа в съответното ДКЦ на „Софиямед“

