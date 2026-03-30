Мултидисциплинарен екип на УМБАЛ „Софиямед“ изписа 103-годишна пациентка

Мултидисциплинарен екип от специалисти от УМБАЛ „Софиямед“ успешно извърши високорисково комплексно лечение на 103-годишна пациентка със счупване на бедрената шийка, преминало през тежко кардиологично усложнение с миокарден инфаркт и последваща ортопедична операция.

Радка Смилкова е приета в Клиниката по ендопротезиране и ортопедична травматология с ръководител доц. Бисер Бончев, след битов инцидент, със счупена бедрена шийка, в тежко общо състояние – със значително понижена кислородна сатурация (около 40%) и критично ниско артериално налягане 70/40.

„В хода на пролежаването в Клиниката по ендопротезиране и ортопедична травматология се установиха клинични, електрокардиографски (ЕКГ) и лабораторни данни за остър преден миокарден инфаркт, което наложи незабавна консултация с кардиолог и превеждането на пациентката в Клиниката по Кардиология и инвазивна кардиология“, коментират ортопедите от лечебното заведение.

В нея специалистите провеждат инвазивна диагностика (коронарна ангиография), при която се установява запушване на една от коронарните артерии. Извършват интервенционална процедура с балонна дилатация, с цел възстановяване на кръвотока.

„Това е инвазивна медицинска процедура, която използва малък балон, въведен чрез катетър в тялото, който се използва за дилатация (разширяване) на стеснени или запушени артерии. След проведената интервенция на пациентката е назначена медикаментозна терапия, довела до стабилизиране на състоянието, което позволи провеждането на ортопедичната операция“, коментира д-р Николай Серафимов, инвазивен кардиолог от екипа лечебното заведение.

„На 9 март е извършена операция за смяна на тазобедрената става с поставяне на еднополюсна протеза (хемипротеза). Този метод е предпочитан при пациенти в напреднала възраст, тъй като е свързан с по-кратка продължителност на операцията, по-малка оперативна травма и по-нисък риск от усложнения. Интервенцията включва отстраняване на увредената част на бедрената кост и заместването ѝ с изкуствен имплант, който възстановява стабилността и функцията на ставата. Операцията е извършена успешно и сега предстои физиотерапия и възстановяване“, казва д-р Панайот Темелков, ортопедът извършил операцията в екип заедно с д-р Теодор Иванов и д-р Пламен Петков.

По време на целия период на лечение в УМБАЛ „Софиямед“ за г-жа Смилкова специалистите полагат комплексни грижи, включващи контрол на болката, профилактика на тромбоемболични инциденти, кардиологично проследяване и постепенно раздвижване. Важна част в целия процес има и екипът на Отделението по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) с ръководител д-р Людмил Върляков.

„Обичайно след смяна на тазобедрената става пациентите се вертикализират на следващия ден след операцията, но в този случай, поради възрастта и кардиологичното ѝ състояние, възстановяването трябваше да е по-постепенно и индивидуално, под постоянен медицински контрол. Възстановяването на двигателната активност и постигане на максимална възможна самостоятелност премина гладко, като основна цел бе предотвратяване на усложненията, свързани с обездвижването“, коментираха специалистите по рехабилитация към Клиниката по ендопротезиране и ортопедична травматология.

Към днешна дата пациентката е изписана. Тя е в стабилно общо състояние, контактна и комуникира свободно.

Г-жа Смилкова многократно изрази своята благодарност към специалистите на УМБАЛ „Софиямед“ и екипите на кардиологията и ортопедията, както и на анестезиолозите и специалистите по интензивно лечение, които са се погрижили за нея.

Успешното лечение на 103-годишната Радка Смилкова е доказателство, че когато медицината, опитът и екипната работа вървят ръка за ръка, възможностите са много по-големи от ограниченията. Това е още една история за надежда, професионализъм и грижа, с която УМБАЛ „Софиямед“ се гордее.

