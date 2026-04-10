Д-р Георги Русев: Една пълна кръвна картина може да спаси живот

Голямото развитие в областта на ендоскопските техники даде възможност за дефинитивно решение при много голям процент от гастроентерологичните заболявания, казва началникът на гастроентерологичното отделение в лечебното заведение

-Д-р Русев, Вие имате дългогодишен опит, но от скоро оглавявате Отделението по гастроентерология на МБАЛ „Сердикамед“(База1)-част от най-голямата болнична верига у нас. Какво определяте като най-голямо професионално предизвикателство в това да поемете ръководството на новооткрито гастроентерологично отделение?

За най-голямо предизвикателство приемам най-вече това да оправдая доверието, което ми гласуваха специалистите събрани в екипа на Отделението по гастроентерология на МБАЛ „Сердикамед“. Вярвам, че те се припознаха в мечтата ми да градим заедно най-доброто отделение и ще направя всичко възможно да не ги разочаровам. Идваме от различни болници – държавни, общински и частни, а всеки допринася със своя опит и идеи за общата ни цел. Всички положиха много усилия, рамо до рамо с мен, докато дойде денят да открием отделението си. Благодарен съм, че най-важният фактор за постигането на добрата медицинска практика – качествения персонал, при нас е налице.

-С каква апаратура и екип разполага Отделението и какъв спектър от заболявания лекувате с екипа Ви?

Отделението има леглова база ситуирана в изцяло нов стационар със собствен санитарен възел във всяка стая, както и напълно нови и функционални зали в ендоскопския сектор. Оборудвани сме с модерна ендоскопска и ехографска апаратура, което ни дава възможност за диагностика и терапевтично повлияване на голям спектър от гастроентерологичните заболявания. Лекарският състав в отделението е от млади и амбициозни хора с достатъчен опит в гастроентерологичната практика, но по- важното е, че всички те са отдадени на грижата за пациентите. За нас приоритет са три основни неща: първо добре свършената лекарска работа, второ подробно запознаването на пациента със същността на проблема му и възможните за неговото решения и на трето, но не последно място, за нас е много важно пациентът да не остава с неприятни спомени от своя болничен престой.

-Как съвременната ендоскопия промени диагностиката и лечението в гастроентерологията?

Голямото развитие в областта на ендоскопските техники през последните 20 години даде възможност за дефинитивно решение при много голям процент от патология, с която се занимава гастроентерологията. Намалява се нуждата от оперативно лечение, болничният престой, заболеваемостта и усложненията и не на последно място значително се подобрява качеството на живот на самите пациенти при прилагането на този метод за лечение.

-Кои са най-честите гастроентерологични проблеми, с които пациентите търсят помощ днес, и как се промениха те през последните години? Кои симптоми от са най-често се подценяват от пациентите?

Преобладаващият дял от проблемите са свързани с патология на стомаха, дванадесетопръстника, дебелото черво и черния дроб. Начинът на живот и забързаното и динамично ежедневие, вредните навици (най-вече ежедневната употреба на алкохол), типа храна и неправилните хранителните навици – всички тези фактори доведоха до значително зачестяване на тази патология. Пациентите не бива да неглижират ежедневната коремна болка, както и прогресираща промяна в обичайния им дефекационен ритъм.

-Какъв е реалният ефект на начина на хранене и стреса върху заболявания като гастрит, рефлукс и синдром на раздразненото черво?

Общият ефект на съвременният живот върху изброените патологии е значителен и негативен. Пациентите имат бърз достъп до голям асортимент от т.нар. „junk food“, недостатъчно време за правилно хранене („хранене на крак“), преяждане вечер. Неблагоприятни фактори се явяват и обездвижването и различната степен на затлъстяване при някои пациенти. От своя страна стресът променя процесите свързани с оста мозък-черва, стомашната киселинност, както и хормонална регулация на процесите в храносмилателната система. Създават се и условия за дисбактериоза (промяна в нормалната чревна флора), което има увреждащи ефекти върху чревното здраве и локалния имунитет, а оттам и върху системния такъв.

-Какво е значението на чревната микробиота за общото здраве и докъде стигна науката в тази област?

В последните години специалистите се обединяват около мнението, че чревният микробиом – тази сложна екосистема от микроорганизми обитаващи червата, е отделен орган, изпълняващ значителна функция в храносмилането, имунитета и метаболизма. Поддържането му в здравословен вид трябва да стане приоритет на съвременния човек.

-Каква е ролята на профилактичните прегледи и скрининга при гастроентерологичните заболявания?

Безспорно голяма. Дори една пълна кръвна картина може да спаси човешки живот. В големите градове, а вече и в по-малките населени места у нас, е значително улеснен достъпът до бързи, достатъчно информативни и сравнително евтини изследвания, които да насочат лекаря и пациента към потенциален сериозен проблем. Тук искам да отбележа, че разпознаване на определени симптоми/отклонения в тестовете от страна на общопрактикуващите лекари като потенциално рискови такива, както и воденето на системно и адекватно здравно образование в училищата, са ключови за успеха на профилактиката във всяка специалност от медицината.

Ако говорим за профилактика в гастроентерологията, можем да дадем няколко примера: положителният фекален хемоокултен тест (ФОТ) може да насочи към премалигнени лезии в дебелото черво (полипи), които могат да бъдат правилно идентифицирани и остранени със съотвените ендоскопски техники. Развието на желязо-дефицитна анемия може да е свързано със скрита кръвозагуба от храносмилателната система. В широкия спектър на заболявания, при които се развива такъв тип анемия, попадат именно предраковите състояния. Интервенционалната гастроентерология дава възможност за навременното им пълно излекуване. Достъпната навсякъде за пациентите абдоминалната ехография може лесно, бързо и абсолютно безвредно за пациента да открие премалигнени лезии от страна на черния дроб, панкреаса и жлъчния мехур. Тяхното диагностициране също дава възможност за справяне с проблема преди съответната патология да е необратимо напреднала.

Моят съвет е: ако имате оплаквания и притеснения за здравословното си състояние, започнете от някъде – преглед при личен лекар, кръвни изследвания, абдоминална ехография или преглед със специалист гастроентеролог. Профилактиката винаги е по-добрата алтернатива пред „защо отлагах толкова“.

-Има ли гастроентерологични заболявания, които се „маскират“ като други проблеми и често водят до закъсняла диагноза?

Ще използвам този въпрос да се обърна към пациентите със сериозен апел. Не пренебрегвайте появата на кръв при изхождане, защото смятате, че „това са хемороиди“ . Може да е симптом на рак на дебелото черво, както и на автоимунно възпалително чревно заболяване. Не пренебрегвайте дълги периоди с ежедневна коремна болка, защото си мислите, че и просто „нервен стомах”. Може да е сигнал за язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника, дебелочревна дивертикулоза, болест на Крон, чревна исхемия (недостатъчност на кръвоснабдяването), жлъчно-каменна болест. Не пренебрегвайте симптоми като необяснимата загуба на килограми, затрудненията в преглъщане на храна и напитки, появата на анемия (ниски стойности на хемоглобина), трайно завишените чернодробни показатели. Всички изброени неща налагат навременна консултация със специалист гастроентеролог.

-Какви са най-честите митове, с които пациентите идват в гастроентерологичния кабинет?

В кабинетът си съм чувал всякакви неща, но може би сред най-големите заблуди са следните – СДЧ (синдромът на дразнимото черво) се оправя с един разговор със специалист и 2 опаковки от даден медикамент/и. Проблемът с киселинния рефлукс се оправя трайно само от използването на един медикамент за ограничен период от време – например един месец. Камъните в жлъчния мехур, съдържащи калций, могат да се „разтворят“. Пациентът развива анемия, „защото в последно време се преуморява“.

Разбира се има и много други митове, които са популярни сред обществото. Заради тях искам отново да се обърна към нашите пациенти със следното – достъпът до информация в наши дни е лесен, а количеството ѝ е огромно. Но нека всички имаме предвид, че когато става въпрос за медицински теми, хората самостоятелно не могат да отсеят кое е значимо и правилно за тях и здравословното им състояние им кое не. По тази причина се стига до злоупотреба с човешката тъга, отчаяние и доверие с користна финансова цел. Уважаеми пациенти, моля ви не си купувайте всевъзможни неща само, защото някой в интернет ги рекламира и казва, че помагат. Винаги се консултирайте със специалист при здравословен проблем.

Д-р Георги Русев е специалист гастроентеролог в София с над 10 години опит. Извършва гастроентерологични прегледи, абдоминална ехография, ендоскопски изследвания на ГИТ и лечение на заболявания на стомашно-чревния тракт, черен дроб и панкреас.

Завършва Медицински университет гр.София през 2014 г. и придобива специалност Гастроентерология през 2021г. към Медицински университет гр. София.

Д-р Русев започва практиката си като лекар-ординатор в Отделение по гастроентерология към МБАЛ "Княгиня Клементина", гр. София (2014-2015).Специализира гастроентерология и практикува като специалист в Отделение по гастроентерология към УМБАЛ "Света Анна" (2015-2025). Към момента е завеждащ на Отделение по гастроентерология към МБАЛ "Сердикамед", гр. София.

