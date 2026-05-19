Неврохирурзите от „Софиямед“ извършиха щадяща ендоскопска операция на тумор на хипофизата през носа

Немският неврохирург проф. д-р Йорн-Андре Хорачек оглави екипа осъществил съвременната интервенция

Ендоскопска миниинвазивна операция на хипофизата чрез достъп през носа извършиха неврохирурзите от УМБАЛ "Софиямед".

Интервенцията e извършена в екип оглавяван от немския неврохирург проф.д-р Йорн-Андре Хорачек, който от юли 2025г. е част от екипа на Клиниката по неврохирургия в лечебното заведение.

Ендоскопската операция е извършена на мъж на средна възраст с голям тумор на хипофизата и предходно остро влошаване на здравословното състояние поради апоплексия на хипофизата-внезапно кървене (кръвоизлив) или инфаркт (спиране на кръвоснабдяването) в хипофизната жлеза. Най-често то възниква в резултат именно на съществуващ тумор на жлезата, който при нарастването си притиска съседни важни структури.

Приложеният съвременен оперативен подход от неврохирурзите от "Софиямед" се прилага едва в няколко лечебни заведения в страната. Той осигурява максимална атравматичност, тъй като достъпът се осъществява изцяло през носните кухини, което елиминира нуждата от отваряне на черепната кутия(краниотомия) и не оставя видими белези на главата или лицето.

Неврохирургът въвежда през едната или двете ноздри на носа ендоскоп – тънка тръбичка с високоразделителна камера и силно осветление. Тя позволява на лекаря да вижда структурата на екран с огромно оптично увеличение. Инструментите преминават през носната кухина, след което се прави малък отвор в предната стена на сфеноидалния синус (кухина, разположена зад носа, точно под хипофизата). Достига се до т.нар. „турско седло“ (особеното костно легло, в което лежи хипофизата). Прави се микроскопичен разрез в обвивката и туморът се отстранява на малки части с помощта на микроинструменти. Благодарение на ендоскопа, хирургът вижда границата между тумора и здравата тъкан на жлезата.

Едно от важните предимства на метода е максимално краткият възстановителен период за пациента именно поради начина на достъп.

Интервенцията е осъществена благодарение на последно поколение невронавигационните системи, които са налични в болничното заведение.

Невронавигационните системи представляват високоспециализирана апаратура от последно поколение, която трансформира оперативната зала в дигитална среда. Те интегрират 3D изображения от предоперативните образни изследвания (ЯМР и КТ) с реалното оперативно поле посредством високочувствителни камери и инфрачервени сензори. Тази технология предоставя на неврохирурга виртуална карта на пациента в реално време, гарантирайки максимална прецизност. Основната им цел е да планират и осъществят неврохирургични интервенции с възможно най-нисък риск за засягане на критичните неврологични функции.

За интервенцията неврохирургът от Германия, който освен,че оперира пациенти в България, но и консултира на кабинет в ДКЦ "Софиямед" коментира, че използаният метод представлява един от най-прецизните и щадящи техники в съвременната неврохирургия и се радва,че може да сподели дългогодишния си опит със своите колеги в България.

Проф. Хорачек ще бъде отново в България в периода 22-24 юни.

*Проф. Хорачек не осъществява консултативни прегледи и операции на ДЕЦА

**Прегледът е платен

