Отиде си светило в българската неврохирургия
Повече от 40 години доц. Поптодоров посвещава на медицината
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Повече от 40 години доц. Поптодоров посвещава на медицината
Прилошало му в Добрич, спешно го оперират
Немският неврохирург проф. д-р Йорн-Андре Хорачек оглави екипа осъществил съвременната интервенция Ендоскопска миниинвазивна операция на хипофизата чр...
Според него кризите и натрупаният стрес рушат психическото здраве
Безспорно мозъчният инсулт е едно от най-често срещаните заболявания, от които страда българинът
У нас пациентите имат много повече контрол върху това, което се случва с тях Младите да ходят в чужбина за професия, а не за заплата, казва д-р Марин...
Живеем в страната на неограничените възможности, казва неврохирургът