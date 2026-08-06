Отиде си светило в българската неврохирургия

На 67-годишна възраст почина доц. д-р Георги Поптодоров – началник на отделението по невроонкология към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ и един от най-уважаваните български специалисти по неврохирургия. Тъжната новина съобщиха от лечебното заведение.

Повече от 40 години доц. Поптодоров посвещава живота си на медицината. Завършва Медицинската академия в София през 1984 г., а професионалният му път преминава през болницата в Ловеч, Научния институт по неврология, психиатрия и неврохирургия, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, а от 2001 г. работи в „Пирогов“, където оглавява отделенията по невроонкология и функционална неврохирургия.

Специалност по неврохирургия придобива през 1991 г., а по-късно защитава магистърска степен по обществено здраве и здравен мениджмънт и докторска дисертация, посветена на диагностиката и хирургичното лечение на централната неврофиброматоза.

Доц. Поптодоров е сред пионерите в изследването на неврофиброматозата в България. Той е основател и председател на Българската асоциация по неврофиброматоза, член на редица международни научни организации и координатор за България на европейски проект, насочен към подобряване на грижите за пациентите с това рядко заболяване.

От „Пирогов“ го определят като изключителен професионалист, всеотдаен лекар, уважаван колега и добър приятел.

Поклонението пред паметта на доц. д-р Георги Поптодоров ще се състои на 8 август от 13:30 часа в храм „Св. Седмочисленици“ в София.