СЗО предупреждава: Ебола може да причини най-смъртоносната епидемия досега
Над 2000 души са починали в Демократична република Конго, а вирусът продължава да изпреварва усилията за овладяването му
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Над 2000 души са починали в Демократична република Конго, а вирусът продължава да изпреварва усилията за овладяването му
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Софийският университет „Св. Климент Охридски" обяви резултатите от втория и окончателен етап на класирането
Този механизъм може да отвори път към разработването на нови стратегии за ограничаване на вирусните инфекции
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Как Александър Флеминг откри пеницилина на 28 септември
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