Три специалности чупят рекорди в СУ. Нова професия в топ 10

Три специалности чупят рекорди в Софийския университет. За поредна година най-желаната специалност сред кандидатите е „Право", следвана от „Психология" и „Медицина". За първи път обаче в първата десетка влиза нова специалност, за която има огромен глад на пазара на труда - "Предучилищна и начална училищна педагогика". В топ 10 попадат още, „Софтуерно инженерство", „Журналистика", „Международна търговия и инвестиции", „Международни отношения" и „Английска филология".

Актуалната информация за кандидатстудентската кампания може да бъде намерена в страницата на Софийския университет и в страницата във Фейсбук „Кандидат-студенти 2026“, добавят от висшето училище.

На 9 юли са били обявени резултатите от първия етап на класирането на кандидат-студентите в Софийския университет „Св. Климент Охридски" за учебната 2026/2027 година.

Софийският университет „Св. Климент Охридски" обяви резултатите от втория и окончателен етап на класирането на кандидат-студентите за учебната 2026/2027 г., съобщиха от висшето училище.

От общо 9960 кандидати, подали документи за прием, 2849 новоприети студенти са се записали, а 1242 са потвърдили специалността от първия етап. За втория етап са приети още 1423 студенти. Записването на класиралите се от втория етап кандидати се извършва от 22 до 31 юли, включително, в отдел „Студенти" на съответния факултет.