Как да победим депресията след отпуск
Малки задачи, повече време навън и още една почивка в календара могат да направят връщането към работа по-поносимо
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Малки задачи, повече време навън и още една почивка в календара могат да направят връщането към работа по-поносимо
Повечето от нас имат доста подредена представа за случайността
Може ли натуризмът да ни помогне да се харесваме повече
Ново изследване разкрива как самотата променя начина, по който мозъкът възприема сигналите от собственото тяло.
Кратките пътувания, любимите места са част от тях
Продължителната изолация не е добра, казват психолози
От британския акцент на Мадона до „Namaste“ в имейлите - психолози разкриха любопитния феномен
Софийският университет „Св. Климент Охридски" обяви резултатите от втория и окончателен етап на класирането
Вместо да поучават и осъждат хората, свещениците водели задълбочени разговори с тях досущ като истински психотерапевти
Едната причина е биологична
Гори калории и ни прави щастливи
Докумените и кухненските уреди да са по места
Много хора започват да избягват ситуации, които ги напрягат – социални контакти, определени места или събития
Събират се експерти от цял свят
„Храбър. Три пъти синьо“ е издадена с финансиране по проект към Национален фонд „Култура“
Младежи идват при мен с идеята да “счупят модела”, който върви през поколения назад и да бъдат осъзнати родители за бъдещите си деца
Проучване на психолози показа как да се идентифицира скритата привлекателност
Може би имате спонтанност, мечтателност или неустоимо желание да угодите на другите
Не можеш да ловуваш бизони, докато си тъжен, ядосан или дори щастлив
Споделянето на страховете не е проява на слабост