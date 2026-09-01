Как да победим депресията след отпуск

Будилникът звъни, отпуската е свършила, а входящата поща изглежда така, сякаш някой нарочно е решил да ви накаже. Само преди седмица сте си лягали късно, ставали сте когато пожелаете и сте редували семейни приключения с малко време само за себе си. Сега отново сте пред компютъра.

Дори когато харесваме работата си, преходът от ваканция към ежедневието може да бъде труден. През септември усещането често е още по-силно, защото дните започват да се скъсяват.

Има обаче няколко начина връщането към работния ритъм да не прилича на сблъсък с бетонна стена.

Не започвайте с най-тежката задача

Изкушаващо е още в първия ден да се хвърлите към най-сложната задача. Кариерният консултант Сара Робинсън препоръчва обратното – започнете с малки и лесно изпълними ангажименти.

Според нея така постепенно се изгражда инерция, вместо човек да се чувства затрупан от огромна поща и списък със задачи.

Консултантът Сюзън Кар също съветва очакванията към себе си през първия работен ден да бъдат по-умерени, когато професията го позволява. Вместо цял ден срещи например може да отделите време за преглеждане на имейлите и постепенно връщане към ритъма.

Тара Хъмфри, консултант по лидерство в първичната медицинска помощ, дори оставя автоматичния си отговор включен през първия ден след отпуската.

Идеята е проста – да си осигури малко пространство, преди отново да бъде погълната от работния поток. Добре написаното автоматично съобщение също помага, защото дава възможност на хората да потърсят отново контакт, когато тя се върне.

Друг неин колега пък имал далеч по-радикален подход – просто изтривал всички имейли, получени по време на почивката.

Аргументът му бил: ако някой наистина има нужда от него, ще се свърже отново.

Пренесете малко от ваканцията у дома

Вместо да приемаме края на почивката като рязко затваряне на една врата, можем да запазим част от нещата, които са ни карали да се чувстваме добре.

Сюзън Кар съветва да помислим какво точно ни е доставяло удоволствие по време на ваканцията и дали можем да го включим в ежедневието.

Не е необходимо да си организирате сиеста всеки ден. Може например да приготвите испанско ястие или просто да внесете повече любопитство в обичайния си ден.

Когато сме на непознато място, обръщаме внимание на архитектурата, сградите и малките детайли. В собствения си град обаче често минаваме покрай тях, без дори да ги забележим.

Затова специалистите препоръчват да станем туристи в собственото си място.

Психотерапевтът д-р Джой Конлън също съветва да пренесем вкъщи поне един от възстановяващите ритуали от ваканцията – вечерна разходка, хранене без телефон пред очите, четене преди сън вместо безкрайно скролване или просто повече време навън.

Ами ако проблемът не е отпуската?

Понякога следваканционната тъга не е просто носталгия по морето и дългите сутрини. Тя може да е сигнал, че нещо в работата ни отдавна не е наред.

Сюзън Кар разказва, че преди да стане консултант, е работила като адвокат. Още преди една от отпуските си усещала, че е под силен стрес.

След завръщането обаче ситуацията станала толкова тежка, че започнала да плаче всеки ден.

Тогава разбрала, че не става дума просто за труден първи ден след ваканцията, а за необходимост от сериозна промяна.

Как да различим двете?

Според Кар важни са продължителността и силата на усещането. Ако неудовлетворението не изчезва след няколко дни и е достатъчно силно, за да влияе на ежедневието, може би е време да се погледне към причината, а не само към симптомите.

Това обаче не означава да напуснем работа импулсивно, докато още лежим на шезлонга и си представяме нов живот като инструктор по гмуркане или йога.

По-разумният подход е първо да отделим време за размисъл и да преценим каква промяна действително ни е необходима.

Планирайте следващата почивка

Има още един прост трик – да имаме нещо приятно, което да очакваме.

Д-р Марк Уилямсън, главен изпълнителен директор на организацията Action for Happiness, посочва, че не само самата почивка влияе върху усещането за благополучие. Важна е и позитивната нагласа и очакването преди нея.

Оказва се, че и видът на почивката има значение. Според изследванията физически активната ваканция може да се отразява по-добре на психическото състояние от дни, прекарани единствено край басейна.

Разходките, колоезденето, плуването и опознаването на нови места могат да помогнат да се върнем по-освежени.

А що се отнася до продължителността, по-дългите отпуски дават по-силен тласък, но ефектът от тях може да изчезне по-бързо. Освен това след по-дълга почивка човек понякога се връща към още по-голяма купчина задачи.

Затова по-кратките, но по-чести почивки могат да се окажат по-практичният вариант.

Лятото може и да си отива, но това не означава, че с него трябва да си тръгне и доброто настроение. Понякога е достатъчно да оставим малко място за разходка, любопитство, почивка и следващото малко приключение – дори когато алармата вече отново звъни в 7 сутринта.