10 неписани правила за туристите в Япония. Никакъв бакшиш и сърбайте наволя!
От клечките за хранене и горещите извори до боклука и ескалаторите – малките жестове имат голямо значение
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От клечките за хранене и горещите извори до боклука и ескалаторите – малките жестове имат голямо значение
Малки задачи, повече време навън и още една почивка в календара могат да направят връщането към работа по-поносимо
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