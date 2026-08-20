Жълтата трева отново ще стане зелена: направете това през август

Пожълтялата и изсъхнала трева след продължителните горещини не означава, че моравата е загубена. С връщането на дъждовете тя има добър шанс да се възстанови. Има обаче една важна стъпка, която трябва да направите, преди да посегнете към тора.

Аерирайте почвата.

Звучи сложно, но всъщност е изключително лесно. Аерирането означава да се направят малки отвори в почвата под тревата. Така водата, въздухът и хранителните вещества проникват по-дълбоко и достигат до корените.

След продължителна суша почвата обикновено е твърда и силно уплътнена. Тя се превръща в плътна бариера, през която водата трудно преминава. Затова дори след дъжд голяма част от нея може просто да се стича по повърхността.

А когато корените не получават достатъчно вода, те остават плитки и слаби. Това прави тревата още по-уязвима при следващите горещини.

Една обикновена градинска вила е достатъчна

Не е необходимо да купувате скъпа техника. За повечето домашни морави е напълно достатъчна обикновена градинска вила.

Най-подходящият момент за аериране е след дъжд, когато почвата е омекнала, но не е подгизнала. Забийте вилата на около 10 сантиметра в земята, раздвижете я леко напред-назад и след това я извадете. Не е нужно да обръщате почвата или да изваждате парчета от нея.

Повторете процедурата на различни места по тревната площ, така че да създадете достатъчно отвори.

За по-големи градини се предлагат специални аератори, както и обувки с шипове, които правят дупки в почвата при ходене. За обикновена домашна морава обаче една вила върши чудесна работа.

Не бързайте с тора

Една от грешките след суша е пожълтялата трева веднага да бъде засипана с тор с надеждата бързо да стане зелена. Това може да натовари допълнително изтощената трева и дори да причини още поражения.

Първата задача е водата да стигне до корените.

След аерирането дъждовната вода ще прониква по-лесно в почвата. Корените ще получават повече влага и кислород, ще могат да се развиват по-дълбоко, а тревата постепенно ще започне да възвръща здравия си вид.

Така че, ако моравата ви в момента изглежда като пожълтяла пустиня, не бързайте да я отписвате. Понякога тревата просто има нужда от малко въздух, вода и няколко дупки.