Скандал на Октоберфест: Раздават безплатни клинове на жените заради тайни снимки под полите

Една от най-старите и популярни атракции на мюнхенския Октоберфест се оказа в центъра на неприятен скандал. Заради хиляди видеоклипове на жени, заснемани в интимни ситуации по време на въртенето, операторът на прочутото „Дяволско колело“ (Teufelsrad) започна да раздава безплатни велосипедни клинове на посетителките с рокли.

Някои от клиповете в социалните мрежи са гледани милиони пъти, а според германски медии един от тях е донесъл около 9000 евро на жената, която го е публикувала онлайн.

Как „Дяволското колело“ се превърна в проблем

Teufelsrad е сред най-старите атракциони на Октоберфест. Участниците застават или сядат върху голяма кръгла платформа, която започва да се върти все по-бързо. Целта е да останат върху нея възможно най-дълго, преди центробежната сила да ги изхвърли встрани.

Забавлението обаче има неприятен страничен ефект. При високата скорост полите и традиционните баварски рокли дирндъл често се повдигат.

Това се използва от хора в публиката, които снимат жените и впоследствие публикуват кадрите в интернет.

Според мюнхенския вестник Süddeutsche Zeitung в обращение са попаднали най-малко 32 000 видеоклипа с жени от атракциона.

От клиповете се печелят хиляди евро

Разследване на баварската обществена медия BR е установило, че зад част от видеата стоят група професионални ютюбъри от Украйна, както и няколко души от Бавария.

В някои случаи кадрите са били допълнително манипулирани дигитално, така че жените да изглеждат голи.

Проблемът е и правен. В Германия снимането под полата на човек без неговото съгласие – т.нар. upskirting – е престъпление, за което може да бъде наложено наказание до две години затвор.

Сегашният закон обаче има пропуск, посочват правозащитници.

Когато полата се вдигне сама, законът не е достатъчен

Жозефин Балон, ръководител на германската неправителствена организация HateAid, която подкрепя жертви на дигитално насилие, обяснява пред BBC, че действащото законодателство не осигурява достатъчна защита.

Причината е, че то обхваща случаите, когато някой умишлено снима под полата, но не непременно ситуация, при която дрехата се е повдигнала сама и друг човек снима разкритото тяло.

Според Балон допълнителен риск създават и новите очила с вградени камери.

Тя настоява да бъде търсена отговорност не само от хората, които качват интимни изображения без съгласието на заснетите, но и от платформите, които ги разпространяват.

80-годишната Лизи намери свое решение

Операторът на „Дяволското колело“ Елизабет „Лизи“ Полачи, която вече е на 80 години, решила да действа по най-практичния начин.

През последните три години тя предлага безплатни велосипедни клинове на жени и момичета, които идват на атракциона с рокли.

Само по време на тазгодишния Октоберфест е раздала повече от 100 чифта.

„Искам да направя всичко възможно хората да се чувстват сигурни“, казва тя пред BBC.

Полачи признава, че купуването и раздаването на толкова много клинове не е евтино, но за нея спокойствието си заслужава разхода.

Някои сервитьорки на тазгодишния фестивал също вече носят къси клинове под традиционните си дирндъли.

Полицията предупреждава: Това е престъпление

В палатката на Teufelsrad са поставени табели и полицейски плакати на немски и английски, предупреждаващи посетителите да не снимат под полите на жените. На практика обаче е почти невъзможно да бъде наблюдаван всеки човек със смартфон.

Баварската полиция провежда специална информационна кампания на Октоберфест от 2025 г. с категоричното послание: „Upskirting е престъпление“.

Тази година полицията е арестувала 45-годишен швейцарец, обвинен, че с телефона си е снимал под дирндъла на германка.

През миналата година са регистрирани 10 ареста, свързани с подобни действия, а през 2024 г. те са били седем.

Мюнхен затяга правилата и за инфлуенсърите

Властите в Мюнхен предприемат мерки и срещу безконтролното заснемане на съдържание с търговска цел.

Излъчването на живо от Октоберфест е забранено, а инфлуенсъри и създатели на съдържание, които искат да снимат на фестивала с комерсиална цел, трябва да получат платено разрешение от града.

Стотици такива лицензи са издадени тази година.