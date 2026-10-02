Романтика. Тази от Ергенът си обяви тарифата

Няма време за лирични отстъпления.

Бургазлийката Станислава от „Ергенът: Любов в рая“, представяща се за бизнес дама, реши да спести догадките и директно описа как изглежда мъжът, който може да се задържи до нея. В списъка има амбиция, увереност, желание за семейство и, разбира се, достатъчно стабилен доход. А под „достатъчно“ тя разбира около 5-6 хиляди евро месечно, пише Флагман бг.

Участничката не прави тайна от факта, че е свикнала с по-висок стандарт на живот и не възнамерява да слиза под него заради връзка. „Със сигурност доста амбициран и мотивиран го виждам“, казва тя за бъдещия си партньор. За Станислава е важно мъжът до нея да се развива професионално, да върви нагоре в кариерата или да има собствен бизнес.

Парите обаче очевидно също имат значение. Тя признава, че не държи непременно на конкретна професия, но има ясна представа какъв доход би позволил на един мъж да се впише спокойно в начина й на живот. Става дума за около 5-6 хил. евро месечно, без това да се превръща в повод за напрежение или комплекси.

Причината е проста - Станислава не живее особено скромно и не го крие. Сред нещата, които влизащи в обичайния й стандарт, са ресторанти, пътувания, качествено образование и автомобил, който изисква съответната поддръжка. Тя иска човекът до нея да се чувства естествено в тази среда, а не да брои сметките с притеснение.

Ако отношенията станат сериозни, очакванията вече скачат още едно ниво нагоре. По думите й партньорът трябва да може да осигури дом, автомобил по нейния вкус и да поеме разходите за частното училище на детето й. Освен това тя очаква финансова подкрепа и при бъдещи инвестиции.

Станислава иска второ семейство и още едно дете, което също да получи добро образование и сигурна среда. В представите й за бъдещето има хубав квартал, общ дом, пътувания и живот без непрекъснато притеснение за пари.Точно тук идва и по-интересната част - за нея финансовата стабилност не е достатъчна сама по себе си. Мъжът трябва да е мотивиран, уверен, амбициозен и способен да върви редом с нея, а не да се чувства притиснат от стандарта й.

Въпросът сега е дали Данчо, с когото тя е в тандем в предаването, ще успее да мине през този доста стегнат филтър. Защото при Станислава романтиката явно върви ръка за ръка с Excel таблица, а любовта има и доста конкретна месечна рамка.

Коя е Станислава Андреева

Станислава Андреева е родена в Бургас. Има образование в областта на правото и туризма и владее три чужди езика. Името ѝ става по-познато след участия ѝ в конкурси за красота. Печелила е титли като „Мисис Спортно тяло“ и „Мисис България Европа“. През 2019 г. представя страната ни на Miss Summer International във Филипините, където е първа подгласничка и получава титлата Miss Top Europe.

Интересите на Станислава не се изчерпват с конкурсите за красота. Тя е споделяла, че я привличат киното и телевизията и че като цяло мечтае да е в светлината на прожекторите.

Младата жена поддържа и активно присъствие в социалните мрежи. В профила си споделя много лични кадри, от които става ясно, че обича да посещава красиви дестинации и да споделя моменти в компанията на близки приятели. Увлича се по модата, луксозните преживявания.