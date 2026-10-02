Ще се сбъдне ли предсказанието за фаталния 13 ноември 2026?

Истинска истерия, свързана с 66- годишно предсказание за фаталната дата 13 ноември 2026 години, вече набира скорост по целия свят.

Историята с фаталния ден всъщност не е свързана с мистика, астрология или тайни заговори. Тя започва началото си от научна публикация през 1960 г. в престижното списание Science.

„Денят на Страшния съд: Петък, 13 ноември 2026 г.“ е статията, написана от известния кматематик Хайнц фон Фьорстер , считан за един от бащите на кибернетиката.

Преди повече от 60 години учените анализират тенденциите в растежа на човечеството за последните 2000 години.

Математическият модел

Те забелязват, че за разлика от животните, хората си сътрудничат и развиват технологии, което кара населението да расте не просто бързо, а с ускоряващи се темпове.

Когато вкарват тези исторически данни в математически модел и го проектират напред в бъдещето, графиката показва т.нар. математическа сингулярност на 13 ноември 2026 г. - точка, в която населението на Земята теоретично би трябвало да клони към безкрайност и хората буквално да се пренаселят от гъстота.

Статията никога не е била реално предсказание за края на света. Самият Хайнц фон Фьорстер, който на младини е бил и илюзионист, използва този шокиращ заглавен трик, за да привлече вниманието на човечеството към един съществен проблем тогава - абсурдно бързото пренаселване на планетата.

Това е било просто математическо предупреждение – провокация, която да накара правителствата да вземат мерки за контрол на раждаемостта

Какво се случи

Математическият модел се оказва изключително точен през 70-те и 80-те години, но след 1993 г. напълно се провали.

Причината е, че хората промениха поведението си. Вместо бум на раждаемостта, в момента светът е изправен пред застаряване на населението и демографски срив в много региони.

Днес раждаемостта в глобален мащаб е наполовина по-ниска в сравнение с 1960 г., което прави уравнението напълно остаряло и невалидно.

Истерията

Тъй като изчислената преди 66 години дата 13 ноември 2026 г. наближава, социалните мрежи извадиха старата научна разработка от архивите.

Много профили я представят сензационно като „секретно научно предсказание за края на света“, пропускайки факта, че това е просто остарял демографски модел, който реалността вече отдавна опроверга.