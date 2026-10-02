Скандал с Хали Бери: Бившият ѝ я обвини, че е душила 12-годишния им син

Сериозна семейна и съдебна битка избухна около холивудската звезда Хали Бери. Бившият ѝ съпруг, френският актьор Оливие Мартинес, поиска еднолично попечителство над 12-годишния им син Масео и твърди в съдебни документи, че актрисата е упражнила физическо насилие над детето. Хали Бери оспорва обвиненията чрез своя адвокат.

Според документите, с които PEOPLE се е запознал, 60-годишният Мартинес е поискал и временна ограничителна заповед срещу бившата си съпруга. Той твърди, че на 26 септември Бери е нападнала сина им, като го е хванала за врата и го е душила. Това засега е твърдение на Мартинес пред съда, а не установен от съда факт.

Мартинес твърди още, че случилото се не било единичен случай и че през последните няколко години е имало и други прояви на физическа агресия към детето, както и вербално и емоционално насилие спрямо самия него.

Какво според бащата се е случило

В по-подробните съдебни документи Мартинес описва конфликт в дома на Бери, докато Масео играел с очила за виртуална реалност. Според неговата версия спорът е ескалирал и момчето впоследствие му се обадило с молба да го вземе. Мартинес твърди, че по телефона чул сина си разстроен, докато Бери викала на заден план.

В материалите по делото са включени и текстови съобщения между бившите съпрузи след въпросната вечер. PEOPLE съобщава, че в едно от тях Бери пише, че се чувства ужасно за случилото се и смята, че синът ѝ също се чувства така. Самото съобщение не установява какво точно се е случило по време на конфликта.

Хали Бери отвърна чрез адвоката си

След появата на обвиненията адвокатът на актрисата Марина Бек категорично отхвърли версията на Мартинес. Тя определи искането му като неоснователно и умишлено подвеждащо и на свой ред заяви, че има съдебни решения и други материали за нарушения на съдебни разпореждания от страна на Мартинес и за намеса в терапевтични и образователни решения, свързани със сина им. Това също е позицията на страната на Бери в продължаващия спор.

На 1 октомври съдия в окръг Лос Анджелис е издал временна ограничителна заповед по искането на Мартинес. Тя обхваща него и Масео. Съдът обаче не е забранил на Бери да вижда сина си, а временно е ограничил контактите ѝ до определените от съда посещения. Следващо изслушване е насрочено за 16 октомври.

Войната за Масео не започва сега

Хали Бери и Оливие Мартинес се женят през 2013 г., а през октомври същата година се ражда Масео. Двамата подават молба за развод през 2015 г., но процедурата приключва едва през 2023 г.

Според постигнатото тогава споразумение двамата споделят родителските права. Бери се съгласява да плаща по 8000 долара месечна издръжка, както и допълнителна сума, обвързана с доходите ѝ над 2 млн. долара. Тя поема и разходи за частното образование и извънкласните дейности на сина им.

Отношенията между родителите обаче отдавна са трудни. През 2024 г. двамата се съгласяват да участват в специална терапия за съвместно родителство, която да им помогне да разрешават конфликтите помежду си. Предвидени са индивидуални срещи и поне шест съвместни сесии.

Сегашният сблъсък вече поставя въпроса за попечителството отново пред съда. Мартинес настоява за еднолични права, докато страната на Бери заявява, че актрисата ще продължи да защитава интересите на сина си.

Хали Бери има и 18-годишна дъщеря Нала от предишната си връзка с канадския модел Габриел Обри.