Бащата на Спиърс оттегли доброволно попечителството
Джеймс Спиърс отговаря за авоарите и имуществото на поп звездата от 13 години
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Джеймс Спиърс отговаря за авоарите и имуществото на поп звездата от 13 години
Американски съдия присъди на актьора съвместно попечителство над наследниците му
Актьорът иска съвместно попечителство над децата
Двамата родители остават в Ню Йорк, за да са близо до дъщеря си
Активите, съхранявани под попечителство от УниКредит Булбанк, бележат ръст от над 11%
Да отпаднат таксите, които родителите на деца с увреждания трябва да платят за получаване на попечителство върху тях. Това предлагат от БСП като закон...
Лариса. Делото за русия ангел Мария ще бъде гледано днес от 12 ч. в съда в Лариса. Миналата седмица пък се появи друго българско бебе - Соня, открито...
"Искам я в България, аз не съм го продал", каза майка й