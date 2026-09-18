Пеевски: Давам Демерджиев на прокуратурата за измислиците по мой адрес

Лидерът на ДПС Делян Пеевски отвърна на измислиците на Иван Демерджиев по негов адрес.

"Г-н Демерджиев освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс. С един тикет не за 5 млн., а за 50 млн. Всичко това, което изговориха днес, са измислици. Поредният епизод на "Демерджиев пикчърс". Измислици, измислици, измислици. Още днес сезирам прокуратурата за всичко, в което ме набеди Иван Демерджиев", каза Пеевски по адрес на отправените от Иван Демерджиев обвинения на брифинг в Министерски съвет.

"Аз и моето семейство сме платили полетите. Казвам го ясно на цяла България. За всичко имам документи. Никога и по никакъв повод аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки", коментира лидерът на ДПС.

"Това е абсурдно, това е една лъжа. Не мога да кажа откъде идват тези данни в "Демерджиев пикчърс" и лунатикът шеф на НСБОП негова дясна ръка в тяхното малко спретнато ОПГ", добави той.

На въпрос за мерките срещу високите цени на горивата Пеевски каза: "Ще видим дали са достатъчни, когато се случат. Според мен не са достатъчни. Да видим ефекта и хората ще кажат своето мнение."