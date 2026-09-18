Радев с остър удар срещу корупцията

Мащабна и всеобхватна борба с корупционните практики обяви министър-председателят Румен Радев на извънреден брифинг в Министерския съвет. Правителството започва подробни анализи и ревизии на знакови и компрометирани обществени поръчки, както и на съмнителни вътрешноведомствени парични трансфери. Акцент в проверките ще бъдат подставените лица, чрез които се прикриват реалните извършители. Премиерът подчерта, че хората, които злоупотребяват със закона, рядко действат от свое име, а разчитат на финансови мрежи, сложни корпоративни схеми и закрила от политически кръгове.

Международно сътрудничество и съпоставка на активите

Българските институции и приходните агенции засилват съвместната си работа с финансови органи и партньорски служби в чужбина, за да проследят банкови сметки, имоти и бизнес дейности извън територията на страната. В момента се извършва мащабна съпоставка между официално декларираните доходи, реалното имущество и наличните активи на проверяваните лица в България и зад граница. По думите на Радев по тези направления вече има събрана важна информация и конкретни първи резултати, като предстои изнасянето на още данни.

Пълна прозрачност и контрол над държавния ресурс в реално време

За да гарантира пълна прозрачност и да предотврати трайно завладяването на институциите, правителството внедри публична система за проследяване на финансовата информация в държавата. Тя дава възможност за контрол върху управлението в реално време, като всеки гражданин може през уебсайта на правителството свободно да проверява по различни критерии и параметри кои компании, за какви обществени поръчки и по какъв начин са получавали публични средства. Премиерът категорично отхвърли обвиненията, че с тези действия просто се заменя един олигархичен модел с друг, и изтъкна, че целта на платформата е да даде на обществото трайни лостове за директен граждански контрол.

Ясна граница между изпълнителната власт и правосъдието

Въпреки предприетите мерки, Радев направи ясно разграничение между функциите на правителството и тези на съдебната система. Той подчерта, че изпълнителната власт не е съд, няма правомощия да произнася присъди или да провежда съдебни разследвания, а ролята ѝ е да събира и предоставя на прокуратурата годни доказателства и разкрити факти. Премиерът бе категоричен, че макар справедливостта в едно цивилизовано общество да се възстановява единствено чрез съдебната власт, а не от кабинета или на улицата, правителството няма да остане безучастно пред блокираните през годините знакови дела и ще продължи активно да пресича корупционните схеми.