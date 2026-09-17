Радев с ултиматум към МВР за изборите

Основната роля на МВР е да гарантира свободното право на вот, без да се превръща в инструмент на политически сили или да влияе върху изборните резултати. Това заяви премиерът Румен Радев по време на Националното съвещание на ръководството на министерството, посветено на подготовката за предстоящия президентски вот на 25 октомври. Той благодари на служителите за работата им в трудни условия и честите рискове, но напомни, че широките им правомощия да използват сила и принуда в защита на обществения интерес вървят с висока отговорност. „Моите очаквания към вас са професионализъм, решителност, но и отговорност и спазване на закона. Има граница, която не може да се преминава“, заяви той.

По отношение на изборите за президент и вицепрезидент министър-председателят поиска абсолютно еднакъв подход към всички кандидати, партии и коалиции, както и безкомпромисни действия срещу опитите за незаконно влияние върху вота. За пресичането на купения, корпоративния и контролирания вот и спрените злоупотреби с публичен ресурс той призова за строга организация и координация между полицията, ДАНС и прокуратурата. Радев настоя изборните нарушения да се разследват докрай, но предупреди да няма показност, предварителни присъди и действия извън рамките на закона, подчертавайки, че МВР трябва да осигурява годни доказателства за съда, а не да правораздава.

Друг ключов акцент в изказването бе борбата с корупцията и злоупотребата с власт. Премиерът определи „разграждането на олигархичния модел“ и деолигархизацията като едни от най-трудните задачи, заложени в управленската програма на правителството. От службите се очаква да изсветлят и пресекат незаконните зависимости между власт, бизнес, медии и държавни структури, а финансовите нарушения да се разследват съвместно с компетентните институции и материалите да се предават на прокуратурата. Радев призова за премахване на всякакви „чадъри“ и за възстановяване на държавността в малките населени места, където държавата е отстъпила властта на местни феодали и организирани престъпни групи.

Премиерът открои още два критични приоритета:

Борбата с наркотиците: Радев поздрави МВР за последните операции и специално открои разбитата лаборатория за производство на фентанил в София. Той обаче посочи, че в определени области липсват резултати, което не означава липса на проблем, а че „наркотиците са стигнали навсякъде – за съжаление около и дори вътре в училищата“. Премиерът поиска по-голяма решителност от полицията, за да бъдат предпазени децата.

Пътната безопасност: Радев настоя за по-тясна координация между МВР, Министерството на транспорта, Регионалното министерство и местните власти. Целта е обединяване на данните от пътни и общински камери, боди камери на полицаите и екипите на пътя за управление на риска в реално време. Крайният критерий за успех няма да бъде броят на съставените актове, а реалното намаляване на загиналите и ранените при катастрофи.

В заключение премиерът пое ангажимент правителството да търси възможности за увеличаване на капиталовите разходи, модернизиране на материалната база и подобряване на условията на труд в районните управления. Заложено е и развиването на Академията на МВР като високотехнологичен център за подготовка на кадрите. Наред с подкрепата за сигурността, Радев затегна и изискванията към самите служители, като поиска изпитите им за физическа подготовка да се провеждат с реално оценяване, а не просто формално.