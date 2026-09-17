Парламентът решава за безплатна електронна идентичност

Безплатното издаване на електронна идентичност, нови правила за развитието на възобновяемата енергия и изисквания за по-балансирано представителство на жените и мъжете в управлението на публични компании са сред акцентите в работата на Народното събрание в четвъртък. Депутатите ще обсъдят промени в Закона за енергията от възобновяеми източници и Закона за електронната идентификация, а на второ четене ще разгледат изменения в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете.

Нови правила за ВЕИ и битовите батерии

Промените в Закона за енергията от възобновяеми източници са внесени от Министерския съвет и целят да завършат въвеждането в българското законодателство на европейската директива за насърчаване на възобновяемата енергия. Срокът за пълното й транспониране изтече на 21 май 2025 г., а Европейската комисия започна процедура срещу България заради забавянето.

Проектът предвижда мерки за увеличаване на дела на възобновяемата енергия при производството на електричество, отоплението и охлаждането, транспорта и сградите. Въвеждат се и правила за по-широко използване на децентрализирани системи за производство и съхранение на енергия.

С преходните разпоредби се предлагат промени и в Закона за енергетиката. Комисията за енергийно и водно регулиране ще трябва да анализира необходимостта от стимули за модернизация на интелигентните електрически мрежи. В законодателството ще се появи и понятието „битова батерия“ - самостоятелна акумулаторна батерия с капацитет над 2 kWh, подходяща за използване в домашни условия. Предвижда се и актуализация на определението за „зарядна точка“.

Европейската цел, около която са изградени част от промените, е делът на възобновяемата енергия в ЕС да достигне поне 42,5% до 2030 г. Законопроектът включва и отделни цели за транспорта, отоплението и охлаждането, индустрията и сградите.

Електронната идентичност може да стане безплатна

Втората важна промяна засяга Закона за електронната идентификация. Основното предложение е държавата да не събира такса за издаването на удостоверение за електронна идентичност. Проектът вече получи единодушна подкрепа на първо четене в парламентарните комисии по вътрешна сигурност и по иновациите и дигиталната трансформация.

Предлага се безплатни да бъдат и проверките на електронната идентичност, извършвани чрез държавния център. Частните регистрирани центрове ще могат да продължат да предоставят подобни услуги срещу заплащане. Законопроектът предвижда още безвъзмезден изцяло електронен режим за овластяване на друго лице да упражнява определени права в електронна среда.

Вносителите аргументират отпадането на таксата с необходимостта електронната идентичност да бъде широко достъпна и да не създава допълнителна финансова бариера пред използването на електронните услуги на държавата. Самият законопроект е внесен на 28 август от Петър Тодоров и група народни представители.

Нови правила за жените и мъжете в управлението на компании

На второ четене депутатите ще разгледат и промените в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Проектът на Министерския съвет беше приет на първо гласуване на 27 август и е свързан с прилагането на европейските изисквания за по-балансирано представителство на двата пола в управлението на дружества, чиито акции се търгуват на регулиран пазар.

Европейската директива поставя пред борсово търгуваните компании цел поне 40% от позициите на директори без изпълнителни функции да бъдат заети от представители на по-слабо представения пол или, като алтернатива, те да бъдат поне 33% от всички директорски позиции. Изискванията не се прилагат за малките и средните предприятия.

При компаниите, които не постигат съответните цели, европейските правила изискват подборът на кандидати за управленските позиции да се извършва по предварително определени, ясни и неутрални критерии, като квалификацията остава основа за избора.

Така дневният ред на парламента събира три различни теми, но всяка от тях засяга практически промени - от начина, по който домакинствата могат да съхраняват собствена електроенергия, през достъпа до електронните услуги на държавата до управлението на големите публични компании.