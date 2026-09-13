Парламентът отваря важни закони, нови правила за въздуха и охранителите
Депутатите ще решават кой контролира опасните газове и дали охранители ще могат да работят и по втори трудов договор
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Депутатите ще решават кой контролира опасните газове и дали охранители ще могат да работят и по втори трудов договор
В пакета са промени в Закона за гражданската регистрация, Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица и Изборния кодекс
Проектите предвиждат съдебен контрол върху ключови сделки и пренареждане на правомощията между две министерства
Големи промени в парламента предлага „Прогресивна България“. Изменения в правилника предизвикаха недоволството на „Продължаваме промяната“, „Демократи...
Измененията са свързани с критериите за подбор на членове на органите на съдебната власт
Хората на Радев представиха първия пакет законопроекти, които партията внася за разглеждане в парламента
Ще подкрепяме полезните решения, но чакаме реални действия и закони
Законопроект на ДПС-Ново начало предлага рязко увеличение на санкциите, докато депутатите разглеждат общо пет промени в Наказателния кодекс
Проектите на „Възраждане“ и ПП-ДБ влизат в пленарен дебат с ясно очертани различия
Сред приоритетите на седмицата са второто четене на закона за здравното осигуряване и новите мерки за енергийна ефективност
Опозицията реагира на включването на свой законопроект, а Бойко Борисов подписа искане за оставка на антикорупционния шеф
Сред предложенията са по-гъвкав бащински отпуск, почасово ползване на годишен отпуск и нови правила за минималната заплата
На първо четене влизат два проекта за изменение на Закона за физическото възпитание и спорта
Точката е единствена в дневния ред според приетата седмична програма
Няколко законопроекта също са включени в програмата на парламента за петък
Тези хора не желаят да извършат нищо смислено в българската държава, каза още тя
Предвижда се оптимизиране на сроковете за административно обслужване на инвеститорите
Входирани са законопроектите на ДПС - Ново начало и БСП - ОЛ
Разисквания по няколко законопроекта са в програмата на парламента
Сглобката е толкова здрава, колкото хората в нея смятат, че са приоритетите на българите