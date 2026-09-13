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ПГ на ДПС внесе пакет законопроекти, свързани с правата на представителите на турската и мюсюлманската общност

ПГ на ДПС внесе пакет законопроекти, свързани с правата на представителите на турската и мюсюлманската общност

В пакета са промени в Закона за гражданската регистрация, Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица и Изборния кодекс

18 юни | 13:56
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