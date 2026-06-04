Нови правила за петролния сектор и инвестициите влизат в парламента

Парламентът ще обсъжда днес промени в две важни законодателни направления - контрола върху петролния сектор и насърчаването на инвестициите. Първият проект засяга дружества, свързани с критична инфраструктура и търговия с петролни продукти, като целта е да се засили държавният контрол върху дейността на особения търговски управител. Вторият пренарежда инвестиционната рамка според новата структура на Министерския съвет.

В центъра на дебата влизат както сигурността на ключови икономически активи, така и начинът, по който държавата ще координира инвестиционната си политика.

Първият законопроект предвижда изменения в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефта и продуктите от нефтен произход. Вносителите предлагат по-силен държавен контрол върху особения търговски управител на дружества, които работят в сферата на критичната инфраструктура и търговията с петролни продукти. Така държавата се опитва да изгради по-строга рамка за управление на компании, чиято дейност има пряко значение за енергийната сигурност и пазара на горива.

Сред най-съществените промени е въвеждането на съдебен контрол върху сделки с акции, дялове и имущество на засегнатите дружества. Това означава, че ключови разпоредителни действия няма да могат да се случват само по вътрешна управленска логика, а ще преминават през допълнителна проверка. Мярката е насочена към ограничаване на риска от решения, които могат да засегнат стратегически активи, пазарната стабилност или обществения интерес.

Втората законодателна инициатива е свързана с промени в Закона за насърчаването на инвестициите. Проектът е внесен от Петър Витанов от „Прогресивна България“ и група народни представители и цели да приведе нормативната уредба в съответствие с новата структура на Министерския съвет. Причината е преразпределението на компетентности между Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Предвижда се създаване на координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет. Той трябва да подпомага формирането и провеждането на инвестиционната политика на държавата, като създаде по-ясен механизъм за съгласуване между институциите. Така правителството ще разполага със структура, която да обединява отделните политики по привличане, насърчаване и управление на инвестиционните процеси.

Законопроектът урежда и преобразуването на съществуващи административни услуги. В него се създава нормативна основа за приемане на подзаконови актове в срок от шест месеца след влизането му в сила. Това трябва да осигури плавен преход към новото разпределение на отговорностите и да предотврати административен вакуум при прилагането на инвестиционната политика.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com