Най-високият град у нас е сред вълшебна тишина

Високо в Западните Родопи, сред борови гори, прохладни планински поляни и широко водно огледало, се намира градът, който държи един от най-любопитните географски рекорди у нас. Доспат е разположен на 1358 метра надморска височина и е най-високо намиращият се град в България.

Тази височина определя не само климата, но и цялостното усещане за мястото. Въздухът е свеж, летните дни са приятни и прохладни, а зимата често преобразява района с дебела снежна покривка. Пролетта пристига по-късно, а лятото е сравнително кратко, но именно това прави Доспат желана дестинация за хората, които търсят бягство от жегата и шума на големите градове.

Градът, който гледа към един от най-красивите язовири у нас

Най-голямото природно богатство в непосредствена близост до Доспат е едноименният язовир. Той се намира на около 1200 метра надморска височина и е сред най-големите водоеми в България по площ и обем. Простира се на близо 19 километра и е част от хидроенергийната каскада „Доспат–Въча“.

Гледката към язовира е особено впечатляваща рано сутрин, когато мъглата се задържа над водата, или привечер, когато залязващото слънце осветява околните хълмове. По бреговете има места, подходящи за пикник, разходка и наблюдение на природата, а живописният път между Доспат и Сърница разкрива поредица от панорамни гледки към водоема, информира zapadnirodopi.com.

Язовирът е добре познат и сред риболовците. Във водите му се срещат пъстърва, шаран, костур, кефал, каракуда и червеноперка. Риболовът обаче трябва да се извършва при спазване на действащите разрешителни режими, сезонните забрани и правилата за отделните участъци.

В района се предлагат също разходки с лодка и различни водни занимания, но планинският характер на водоема не бива да бъде подценяван. Времето може да се промени бързо, а водата остава студена дори през по-топлите месеци.

Място с древна история

Привлекателността на Доспат не се изчерпва с природата. Районът е обитаван още от древността, а откритите археологически следи свидетелстват за присъствието на тракийски и по-късни цивилизации.

Какво да видим около Доспат

Една от най-приятните възможности за туристите са маршрутите през околните борови гори и ливади. Част от тях водят до бреговете на язовира, преминават покрай чешми и обособени места за отдих или разкриват широки гледки към планината. Районът е подходящ както за кратки семейни разходки, така и за по-продължителни преходи.

На няколко километра от града се намира водопадът край село Късак. Той е висок около осем метра и е достъпен по пътека през гората. Най-впечатляващ е през пролетта и след обилни валежи, когато водният му поток е най-силен. В близост има оформено място за почивка.

Сред природните обекти в района е и защитената местност Караджа дере, която съхранява характерни горски екосистеми и пейзажи. Мястото е подходящо за хора, които предпочитат тишината, наблюдението на птици и спокойните разходки далеч от натоварените туристически центрове.

Интерес представляват и селата около Доспат. Те пазят традиционния ритъм на Родопите, местната кухня и характерното гостоприемство. В региона могат да се опитат ястия с картофи, пататник, клин, домашни млечни продукти, речна и язовирна риба.

Дестинация за всеки сезон

През лятото Доспат привлича с прохладата, водата и възможностите за разходки. Есента обагря горите в наситени цветове и е особено подходяща за фотография. Зимата носи тишина и снежни пейзажи, а пролетта изпълва околните реки и водопади.

След Доспат в класацията се нарежда Чепеларе. Родопският град е разположен на 1232 метра надморска височина – със 126 метра по-ниско от първенеца. Чепеларе е известен като център на зимните спортове и се намира в непосредствена близост до Пампорово.

Сред най-високо разположените български градове е и Копривщица, която се намира на около 1060 метра над морското равнище. Там голямата надморска височина се съчетава с възрожденска архитектура, богата история и прохладен планински климат.