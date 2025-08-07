Василковски показа чудо в Родопите. Единствено в света

Чудо в Родопите, което не може да се види никъде другаде по света, показа журналистът - синоптик Николай Василковски, който е известен с пътешествията си

Това е един от природните феномени на Източните Родопи - тайнствената вкаменена гора.

Това са остатъците от около 10 - 20 дървета, застинали под вулканичната магма и пепел.

Високата температура е овъглила дърветата, но те са се запазили благодарение на водата и кремъчното вещество в нея.

Вкаменели гори има по света, но нашата е единствена, защото е изправена, стана ясно от думите на Василковски

Вкаменената гора е истинско съкровище, намиращо се на територията на България. Сякаш чудо се е случило и пред вас виждате прави дънери на вкаменени дървета.

Датирана е на 30 милиона години. Една от теориите е, че това място преди милиони години е било част от воден басейн. По време на вулканично изригване частите от дърветата, които са били над водата се овъгляват, а останалите части под водата са вкаменени след като варовик се отлага в дънерите.

