Най-младият студентски град в България! Ще познаете ли кой е?

Изминаващата 2025 година ще остане в историята на Пордим като време на смела крачка напред и дългоочаквана промяна. Малкият град край Плевен се превърна в най-младия студентски град в България – постижение, което изцяло променя облика и бъдещето му.

На 11 юни 2025 г. Народното събрание прие единодушно със 161 гласа решението за откриването на Факултет по ветеринарна медицина в структурата на Медицински университет – Плевен. Така Северна България вече има първия и единствен факултет по ветеринарна медицина – именно в Пордим, пише БНР.

Вече са факт и първите студенти – 40 млади хора, които започнаха своето обучение именно тук. С тях Пордим не само отвори нова страница в образователната си история, но и се нареди сред градовете, в които знанието е движеща сила за развитие.

Разположен само на около 20 минути от Плевен, Пордим впечатлява с подредена градска среда, чистота и модерен, европейски облик. Градът отдавна е известен като „град на музиката“ – домакин на фестивали и пазител на българския фолклор чрез СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, където се изучават народна музика и хореография, а възпитаниците му печелят престижни отличия.

Новата слава на Пордим обаче има дълбоки корени. Кметът на града Детелин Василев припомня любопитен исторически факт:

„Преди 100 години в Пордим е бил изграден първият Селски университет в България. Това се е случило благодарение на будното местно население и на един американски мисионер, който нарича училището „Училище на живота“, разказва Василев.

Днес, век по-късно, историята сякаш се повтаря. През 2025 г. проф. Добромир Димитров – ректор на Медицински университет – Плевен, заедно с академичния състав, създават Факултет по ветеринарна медицина и запълват една сериозна празнина в българското висше образование.

„Ние веднага предоставихме мястото и сградата за нуждите на факултета и се включихме активно в процеса. От своя страна университетът ни оказа изключително съдействие, за което сме безкрайно благодарни“, допълва кметът на Пордим.

Така Пордим доказва, че големите идеи не зависят от големината на града, а от визията, партньорството и желанието за развитие. Малкият град край Плевен вече е символ на ново начало – място, където традицията среща бъдещето чрез образование и знание.

