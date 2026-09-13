Ердоган вдигна тона към враговете на Турция: Не си правете погрешни сметки!
Анкара заяви готовност да защитава интересите си и извън своите граници, докато укрепва връзките с Русия, Азия и новите центрове на сила
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Анкара заяви готовност да защитава интересите си и извън своите граници, докато укрепва връзките с Русия, Азия и новите центрове на сила
Държавата търси устойчиво решение, което да запази работните места и енергийната сигурност
Рабат съчетава политика, икономика, Африка, религия и спорт в модел, който укрепва международната му тежест
Местните хора вече приемат положително промените в курорта
Летница е модерно и приветливо място
Приза получи заместник-директорът на дружеството Митко Димитров
Те са способни да поддържат фокус върху амбициите си и да предприемат последователни действия
Работим активно със Сърбия и с Румъния
Бяха разгледани актуалното състояние на двустранните икономически отношения, възможностите за търговия и инвестиции
Новата слава на Пордим обаче има дълбоки корени
Големият рентген на ИПИ за 2025 г. разкрива новата география на богатството и бедността в България
След три години труд и усилия, семейство Амброз вече притежава мечтания си ваканционен дом
Държавата държи общините зависими, а 11% от БВП вече отиват за чиновници
Доклад на софтуерната компания показва най-бързата технологична трансформация в историята и риск от ново глобално разделение
България трябва да бъде сред доставчиците на услуги с ИИ, а не ползвател, каза вицепремиерът Дончев на конференция
Приети са нови закони и правителствени постановления за регулиране на националните космически дейности
Кметът подчерта, че мисията на общината е да убеди младите хора, че живеят на изключително място
Транспортната мрежа ще стане по-пълноценна, намалявайки зависимостта от автомобили
На мястото на някогашните директорски кабинети, днес е разположен музеят на алпинизма
В рамките на разговора бяха обсъдени ключови теми за развитието на сектора