AI развива света, България още наваксва, твърди Microsoft

България е сред държавите със средно ниво на приемане на изкуствен интелект – 25,4% от населението у нас вече използва AI инструменти. Това показва новият Доклад за разпространението на изкуствения интелект на Microsoft, според който развитието на технологията по света е най-бързото в човешката история, но с ясно очертана глобална пропаст: използването в Глобалния Север е около два пъти по-високо от това в Глобалния Юг.

Докладът дава детайлен поглед върху това къде по света AI се използва, разработва и изгражда като инфраструктура, както и кои държави са най-подготвени да извлекат ползи от него.

Най-бързото технологично разпространение в историята, но с растящо неравенство

Според доклада изкуственият интелект е следващата голяма технология с общо предназначение – и най-бързо разпространяващата се. За по-малко от три години повече от 1,2 милиарда души са използвали AI инструменти – по-бързо от интернет, персоналния компютър или смартфона. Въпреки това ползите не се разпространяват равномерно: използването на AI в Глобалния Север е приблизително два пъти по-голямо от това в Глобалния Юг.

Ако не бъдат предприети целенасочени усилия, именно това разминаване ще определи кой ще извлече най-големи ползи от изкуствения интелект през следващите десетилетия.

Движещи сили и градивни елементи на AI

Докладът подчертава три взаимосвързани категории като водещи сили на AI трансформацията: граничните строители – създателите на модели, които разширяват границите на интелигентността; строителите на инфраструктура – институции и инженери, които мащабират пробивите чрез изчислителна мощност, свързаност и умения; и потребителите – хора и организации, използващи AI за учене, творчество и решаване на реални проблеми.

Приемането на AI нараства там, където са налице ключови икономически основи: електричество, центрове за данни, интернет, цифрови умения и езикова достъпност. Там, където липсват тези градивни елементи, технологиите изостават и пропастта се увеличава.

България и регионът на Адриатика - перспективи за ускорено наваксване

„Държавите в нашия регион имат уникална възможност да преминат към напреднали технологии и да се учат от по-зрелите пазари, превръщайки нашето разнообразие в предимство“, коментира Калин Димчев, генерален мениджър на Microsoft за регион Адриатика.

Докладът показва постоянен ръст на приемането на изкуствен интелект в България, Словения, Хърватия и Сърбия. Отключването на пълния потенциал според Microsoft ще изисква допълнителни инвестиции в изкуствен интелект и облачна инфраструктура, в цифрови умения и решения, които могат да дадат конкурентно предимство в глобалната надпревара за AI.

Езикови бариери, инфраструктурна концентрация и нужда от общ ангажимент

Докладът отбелязва, че AI стъпва върху три други технологии – електричество, свързаност и изчисления – което обяснява защо приемането е най-високо там, където тези ресурси са стабилни. В същото време 4 милиарда души в света все още нямат достъп до основите, нужни за използване на AI.

Езиковата достъпност се посочва като ключов фактор. Държавите с езици, бедни откъм дигитални ресурси, отчитат значително по-ниско използване дори при сравнимо развитие.

От технологична гледна точка лидерството остава концентрирано: САЩ водят, Китай изостава с по-малко от шест месеца, а само седем държави попадат в групата на топ 200 моделите. Основата на инфраструктурата също е силно концентрирана: САЩ и Китай държат 86% от глобалния капацитет на центровете за данни.

„Продължаваме да подкрепяме Хърватия, Сърбия, Словения, България и всички други държави в Адриатическия регион в затварянето на пропастта по отношение на изкуствения интелект – чрез всеобхватен подход“, подчертава Калин Димчев, като посочва инициативи като AI Skills Navigator, LinkedIn Learning, Microsoft за стартъпи, достъп до безплатния Copilot Chat и решения за киберсигурност.

Изкуственият интелект като тест за приобщаването

Заключението на доклада е категорично: изкуственият интелект може да се превърне както в най-големия ускорител на икономическото развитие, така и в най-големия източник на ново цифрово разделение. Подобно на електричеството и свързаността преди него, неговите предимства няма да бъдат равномерно разпределени без общ ангажимент на държави, бизнеси и общества да осигурят достъпна инфраструктура, обучение и езикови ресурси. Преодоляването на тази пропаст ще бъде решаващо за това AI да създава ползи за всички.

