Няма да повярвате кой ще е Личност на 2025 година

Американското списание Time най-вероятно ще обяви, че Личност на 2025 година ще бъде …. изкуственият интелект.

Вероятността за това се оценява на 37% и тя е най-голяма измежду останалите претенденти, посочва Polymarket, който следи общественото гласуване.

На второ място, доста по-назад – със 17 процента, е изпълнителният директор и основател на водещия американски доставчик на чипове Nvidia Дженсен Хуанг.

Следват папа Лъв XIV, изпълнителният директор на OpenAI Сам Алтман и президентът на САЩ Доналд Тръмп (7%), който стана "Човек на годината" на Time през 2024 г.

Time е американско седмично социално-политическо списание, което от 1927 г. в последния си декемврийски брой, списанието обявява личността на излизащата година и поставя неговата снимка на корицата.

Няма конкретни критерии за присъждане на тази титла. Смята се, че се приема от този, който е оказал най-голямо влияние върху обществото през годината, независимо дали е положително или отрицателно.

Личността на годината се избира от редакционния съвет след предварителен подбор на кандидатите и дискусии, по време на които служителите на списанието събират обществено мнение.

Първоначално титлата звучеше като "Човек на годината", а през 1999 г. тя беше наречена "Личност на годината".

