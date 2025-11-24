Клавиатурата изчезва. Пълна промяна в офиса

Един от символите на дигиталната епоха - клавиатурата, може да е следващото устройство, което ще попадне в музея на офис носталгията. След флопи дисковете, факс машините и стационарните телефони, ново изследване на Лондонската школа по икономика (LSE) и технологичната компания Jabra прогнозира радикална промяна: когато поколението „Алфа“ излезе на пазара на труда, писането ще бъде заменено от говорене.

Клавиатурата умира бавно. Гласът я изпреварва бързо

Според доклада,ръководен от проф. Майкъл Мутукришна, до 2028 г. гласовите технологии ще бъдат „начинът на работа по подразбиране“.

Младите хора – родените след 2010 г. – дори няма да се налага да „учат“ клавиатура. Вместо имейли и текстови документи, те ще изпращат гласови бележки, които системите с изкуствен интелект моментално ще обработват, структурират и превръщат в завършени текстове.

Пол Сефтън от Jabra описва бъдещето така:

„Те ще говорят, за да пишат. После ще пишат, за да прецизират. Първата чернова ще бъде изговорена, не написана.“

AI ще подрежда мислите, ще води бележки вместо тях, ще създава доклади и дори ще изпълнява задачи — всичко започва от гласова команда.

Какво ще остане от клавиатурата? Само редакцията.

Изследователите очакват до три години клавиатурата да се използва основно за:

дребни корекции

въвеждане на пароли

фина редакция

Основната работа ще се „мисли на глас“ – буквално.

Любопитното е, че по-възрастните служители се оказват дори по-отворени към гласовите инструменти от поколение Z. Причината: навикът им да диктуват бележки или да използват помощни технологии.

Но бъдещето не е безоблачно: проблеми с концентрацията, сигурността и… сложните мисли

Докладът посочва, че хората, които работят с гласови команди, се представят с 20% по-зле на някои задачи. Причината?

Трудно е да формулираш сложни идеи на глас.

Говорим по-бързо, но често по-неподредено.

Има и сериозни притеснения относно:

Поверителността – в офиси с открито пространство никой не иска да изговаря задачи на глас.

Сигурността – служителите се страхуват да предоставят гласови данни на AI компании.

Практичността – понякога „сканирането на имейл“ е много по-бързо от слушането на гласова бележка.

Както отбелязва проф. Фабрис Каварета:

„Текстът е неизменен. Гласовото съобщение – не.“

Ще изчезне ли текстът? Не. Но клавиатурата – вероятно да.

Експертите очакват бъдещето да изглежда така:

Гласът ще бъде основният начин за въвеждане, а AI – основният начин за преобразуване в текст.

Тоест текстът остава, но писането се изпарява.

Поколението „Алфа“, което ще навлезе в работната сила около 2030 г., вероятно никога няма да работи в офис, в който имейлите се пишат бавно, с ръце по клавиатура. За тях това ще изглежда толкова остаряло, колкото за днешните младежи изглеждат факсовете.

