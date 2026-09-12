Майка си татуира клавиатура на ръката, за да си говори със сина си, който е аутист
Идеята се хареса на милиони
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Идеята се хареса на милиони
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