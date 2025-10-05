Бизнес идеи и технологични иновации се срещат в Пловдив на Office 1 Expo
На събитието ще бъдат представени водещи технологични иновации и модерни решения за съвременния бизн...
Дата центровете „изяждат“ електричеството, Америка алармира за сметки до 60% нагоре
Той ocтaвa oптимиcт, въпpeĸи oпaceниятa
Голяма изненада кои точно професии не са застрашени от закриване
Ще се управлява от шеф Айман, който е...
Нов доклад твърди, че развитите държави ще са първите потърпевши
Според нея възможностите и рисковете са еднакво големи и трябва глобален консенсус
Изкуственият интелект ще има достъп и до данни на потребителите на приложението УотсАп
Има една голяма липса
Смятаме, че това ще бъде най-доброто от всичко останало, представяно досега, каза той
Тръмп я нарече тревожен сигнал, в Китай собственикът е вече национален герой
Майксофот и Мета са най-потърпевши
Софтуерните агенти с изкуствен интелект ще променят работата, индустриите и ежедневието през новата...
Това е втора, обновена и много усъвършенствана версия на приложението
Джефри Хинтън работи в Университета на Торонто, Канада
Повечето съществуващи големи езикови модели показват левоцентристки политически предпочитания
Първото състезание Мис ИИ стартира през пролетта, привличайки записи от около 1500 програмисти на из...
Има съществени пропуски в знанията и уменията на служителите за работа с AI и облачни решения
Компаниите трябва да положат повече усилия, за да преквалифицират своите служители