Голям проблем с изкуствения интелект. Защо трябва да пазим децата

Голям проблем с изкуствения интелект разкриха учени от Университета в Пенсилвания. Те биха аларма, че когато децата учат, ползвайки наготово неговата информация, всъщност не усвояват знания.

ChatGPT и други AI чатботове все по-често изместват търсачките. Вместо да се ровиш из източници и да сглобяваш сам картината, тези мощни езикови модели ти поднасят готов отговор — с дребната, но реална опасност той да е напълно измислен.

Оказва се, че има още един проблем: колкото и удобно да е, този път към знанието не води до по-дълбоко разбиране, показва ново изследване в PNAS Nexus.

„Когато хората разчитат големи езикови модели да им обобщават информация по дадена тема, те усвояват по-повърхностно знание, отколкото при стандартно търсене в Google“, пише съавторката Шири Мелумад, професор във „Уортън“ към Университета на Пенсилвания, в текст за The Conversation.

Изводите са на база седем проучвания с над 10 000 участници, предава Днес.бг. Хората получават задача да научат нещо по определена тема и на случаен принцип попадат в две групи — едните могат да ползват само AI чатбот като ChatGPT, а другите търсят по традиционен начин с Google. В края всички трябва да напишат съвет към приятел за наученото.

Резултатът е ясен. Групата, която разчита на AI, дава по-кратки и по-общи препоръки, с по-малко фактическа плътност. Участниците, които търсят през Google, формулират по-подробни и по-смислени насоки. Разликата остава дори когато изследователите изравняват условията — например предоставят на двете групи еднаква информация или контролират инструментите, които използват.

