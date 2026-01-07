Vivacom започва новата година с МАКС скорост за всички Unlimited планове

Vivacom пуска безплатни пакети за МАКС скорост за всички Unlimited планове през януари. Клиентите могат да ги активират за ден или цяла седмица* на цена 0.00 € | 0.00 лв. до 31 януари. Паралелно с безплатните пакети за максимална скорост Vivacom предлага и избор от три гъвкави SkyShowtime пакета като допълнение към мобилните Unlimited планове на цена от 3.99 € | 7.80 лв. за план Standard с реклами, или план Standard без реклами за 5.99 € | 11.72 лв., както и план Premium – за 8.99 € | 17.58 лв.

„В началото на 2026 година нашата основна цел е да дадем на потребителите не просто услуги, а истинска свобода на избора. С безплатните пакети за скорост отключвате пълния потенциал на нашите Unlimited планове в старта на новата година, а с интеграцията на SkyShowtime осигуряваме достъп до хитово холивудско съдържание навсякъде и по всяко време. Вярвам, че комбинацията от максимална скорост и премиум забавление ще създаде още по-стойностно изживяване за нашите клиенти“, споделя Любомир Малоселски, директор „Продукти и услуги“ във Vivacom.

Управлението и активирането на всички услуги е по-лесно от всякога през обновеното мобилно приложение My Vivacom. В него клиентите могат бързо и интуитивно да активират своите безплатни пакети за скорост или да добавят избрания SkyShowtime план към своя профил. Пакетите на SkyShowtime могат да бъдат заявени и във физическите магазини на оператора в цялата страна.

* MAX скорост за Ден/Седмица за макс. скорост на download съотв. за 24/168 часа от момента на активиране, след което отпадат автоматично. Валидни за Unlimited 20/200 и в рамките на техн. ограничения на използваната мрежа на Vivacom. Повече на vivacom.bg.

