Евтини и скъпи OLED телевизори - има ли реална разлика?

Когато става дума за телевизор от висок клас, мнозина приемат, че по-скъпото автоматично означава по-добро. Но с навлизането на по-достъпни OLED модели дилемата вече не е толкова еднозначна. Журналисти от BGR поставиха рамо до рамо Samsung S90F и LG B5, за да проверят има ли реално предимство премиумът извън маркетинга. Изводът - разликата съществува, но не във всяка ситуация.

Картината при стандартно гледане

На пръв поглед и двата телевизора демонстрират класическите предимства на OLED технологията - перфектно черно, силен контраст и широки ъгли на видимост. При вечерно гледане на филми в затъмнена стая разликите са трудни за откриване дори за по-взискателни зрители. В стандартен SDR режим повечето потребители вероятно няма да усетят сериозно предимство на по-скъпия модел.

И двата екрана предлагат плавна картина и детайлност, която остава на високо ниво при стрийминг платформи и телевизионни програми. Именно в този сценарий достъпният OLED изглежда като напълно разумен избор.

Яркост и HDR - къде премиумът печели

Разликите започват да се открояват при по-взискателни тестове. Премиум моделите обикновено използват по-модерни панели като QD-OLED, които позволяват по-висока пикова яркост и по-наситени цветове. Това става особено видимо при HDR съдържание, където светлите сцени изглеждат по-впечатляващо, а цветовете - по-живи.

В ярко осветена стая по-скъпият екран запазва по-добра видимост и по-дълбока цветова картина. При по-достъпния модел картината може да изглежда малко по-приглушена, особено при динамични и ярки кадри.

Ъгли на видимост и отражения

Флагманските телевизори често разполагат с по-ефективни антирефлексни покрития и по-стабилно възпроизвеждане на цветовете под ъгъл. Това означава, че картината остава ясна и богата дори при странично гледане или от по-голямо разстояние.

При по-евтините модели е възможно леко избледняване на цветовете при гледане отстрани. Макар ефектът да не е драматичен, той може да бъде забележим в по-светли помещения или при по-голяма аудитория пред екрана.

Геймингът като решаващ фактор

За геймърите разликата може да бъде по-осезаема. По-скъпите OLED панели често поддържат по-високи честоти на опресняване и по-добра обработка на динамични сцени. Това намалява размазването и прави движението по-плавно, което е важно при бързи игри.

Макар и достъпните OLED телевизори да предлагат стабилни резултати, изживяването с модерна конзола е по-впечатляващо при флагманските модели.

В крайна сметка бюджетният OLED остава отличен избор със дълбоки черни тонове и впечатляващ контраст. По-скъпите модели обаче предлагат по-ярка и по-гъвкава картина, особено при HDR филми, спорт и игри. „Надплащането не винаги е забележимо, но в определени сценарии разликата става доста очевидна“, отбелязват експертите.

