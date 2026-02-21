Потвърди се шокираща новина за Калушев на Околчица!

Резултатите от допълнителните експертизи на пробите от аутопсиите на 15-годишния Александър Макулев и 22-годишния Николай Златков вече са ясни и готови, но до момента не са оповестени официално от прокуратурата или разследващите органи.

Източниците на GlasNews.bg твърдят, че откритата семенна течност по телата на двамата е идентифицирана като материал от Ивайло Калушев – водач на групата от хижа „Петрохан“.

Данните били пазени в строга тайна и не са предоставени на медиите, а разследващи и прокуратура запазват мълчание по това разкритие. Това, според източника, поставя въпроси за контекста на взаимодействията между жертвите и Калушев.

Разкритията идват на фона на продължаващия информационен вакуум, както и на контраверсии и слухове в обществото около случая.

Припомняме старото разкритие от 13 февруари 2026:

При две от аутопсиите, извършени от съдебните медици, са установени следи от семенна течност при 15-годишния Александър Макулев и 22-годишния Николай Златков. Пробите били взети за допълнителни изследвания, но подробности и контекст се пазели в тайна.

Това разкритие предизвика множество хипотези в обществото, тъй като нито прокуратурата, нито МВР съобщиха публично за резултатите или какъв е възможният контекст на тези биологични следи.

