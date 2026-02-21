Снежен капан в София. Пътници бутаха закъсал автобус

Обилен сняг вали на много места в страната.

На прохода "Петрохан" лек автомобил е катастрофирал на влизане в Бързия. Няма тежко пострадали при инцидента, споделят очевидци. Снегорини почистват, но снегът бързо трупа нова покривка. Временно движението по път I-5 Русе – Бяла е ограничено за над 10 т в двете посоки поради снеговалеж и снегопочистване.Ограничава се движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода "Превала", поради снеговалеж и снегопочистване. Ограничава се движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода "Рожен", поради снеговалеж и снегопочистване.

Шофьори негодуват срещу снегопичистването в столицата. На много места няма следи от снегорини, особено в квартални улици. Проблем с автобус на градския транспорт. Автобус 120 закъса на моста на ул. "Черковна" и се наложи пътници да го бутат.

