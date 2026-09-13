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АПИ: Пътищата са мокри

АПИ: Пътищата са мокри

Пътните настилки в страната са предимно сухи, на места мокри, а в планинските райони и по усойните места заснежени и обработени, съобщават от АПИ. Дъ...

28 март | 7:40
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