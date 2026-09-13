Внимание, шофьори: Колоездачната обиколка затваря пътища в 6 области
От 29 август до 2 септември движението по десетки участъци ще бъде временно ограничавано
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От 29 август до 2 септември движението по десетки участъци ще бъде временно ограничавано
От АПИ предупреждават водачите да не се изпреварват
Аварирала цистерна блокира движението
Очакват се огромни задръствания към Халкидики
Половин милион автомобили атакуват София
Затвориха някои пътища в страната
Спират от движение камионите
Необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание
Къде ще е най-страшно
За денонощие са констатирани над 50 водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол
Сняг и мъгла затрудняват движението
420 000 ще пътуват в страната, чакаме 120 хиляди гости от чужбина
От днес до 31 май (вторник), в часовия интервал от 8.00 часа до 18.00 часа е затворен за преминаване на пътни превозни средства проходът „Превала", по...
Продължава да е засилен трафикът по АМ „Хемус" до разклона за Ловеч. На места са се образували тапи. Tова съобщават от пресцентъра на МВР за пътната о...
От утре - 25 април, до 27 април от 8.00 до 18.00 часа се ограничава движението в прохода "Превала" - по пътя III-866 Смолян - Стойките, в участъка от...
Тунелът "Витиня" и днес ще остане затворен. Движението в посока Варна няма да се осъществява втори ден. Тунелът на АМ "Хемус" ще е с ограничена функци...
Пътните настилки в страната са предимно сухи, на места мокри, а в планинските райони и по усойните места заснежени и обработени, съобщават от АПИ. Дъ...
Свлачище затвори пътя за България (ГКПП "Станке Лесичково") между Кочани и Делчево, предава скопското електронно издание "24 вести", цитирани от "Фоку...
Температурите са в интервала от - 3 С° до + 10 С°. Времето над страната е облачно. Слаб до умерен вятър духа в областите Бургас, Силистра, Смолян, Соф...
Започва голямото прибиране след почивните дни. Очаква се засилен трафик на входовете на София, както и по автомагистралите "Тракия", "Хемус" и "Струма...