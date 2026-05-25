Голямото прибиране започна: Тапи по „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“

Очаква се засилен трафик по пътищата на страната в края на трите почивни дни. Най-натоверано се очаква да бъде в посока София по магистралите "Тракия", "Хемус" и "Струма".

Въведено е ограничение за камиони над 12 тона по магистралите от 12 до 20 часа.

Мнозина избраха Гърция за трите почивни дни. За улеснение на трафика в района на Симитли ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една в посока Кулата.

От АПИ информират, че днес от 9 ч. до 17 ч. ще се израждат рекламни съоръжения на АМ "Струма" при 76-и км в посока Благоевград, в област Кюстендил. Техниката необходима за изпълнение на дейностите ще бъде разположена в аварийната лента, като достъпът до нея ще бъде ограничен. Трафикът ще преминава без ограничения в активната и изпреварващата ленти, но е необходимо водачите да шофират с повишено внимание.

На 26 май (вторник), от 8:30 ч. до 16 ч. за премахване на крайпътна растителност в платното за Бургас между 87-и 90-и км на АМ "Тракия“ временно ще се променя организацията на движение. Отсечката е на територията на област Пазарджик. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната.

Агенция "Пътна инфраструктура" се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури по-добра видимост и да се повиши безопасността на движение. Апелът към водачите е да спазват стриктно поставената пътна сигнализация, да бъдат внимателни и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Очакват се към София да пътуват около 500 хиляди автомобила - толкова, по данни на АПИ, са напуснали София през почивните дни около 24 май. Тъй като празникът беше вчера, днес също е официално почивен ден.

Ще има засилено полицейско присъствие по натоварените пътища.

