Дряново след бедствието - щети и мерки

След потопа в Северна България, бедствено положение е обявено и в Дряново. Водната стихия там е нанесла щети в над 50 къщи, но най-големи се щетите по инфраструктурата. Компрометиран е емблематичния мост на Колю Фичето, а стадион е под вода. От общината призоваха за помощ от доброволци, предава БНТ.

В Дряново хората се съвземат от бедствието, като има три залети моста. Един от тях е мостът на Колю Фичето. Водата е стигнала почти до края на улицата и е заляла къщите във Велико Търново.

От петък вечерта, почти до вчера, ситуацията е била критична. Особено в ниските квартали „Асенов“ и „Света гора“ бе сформирана доброволческа група, която оказа огромна помощ на хората. В селата Дебелец и Пчелище ситуацията започна да се нормализира, докато в Присово остава тежка.

Стефан Косев, директор на общинско предприятие „Чисто Дряново“: „В късните часове, в петък срещу събота, събота рано сутрин, реката преля. Бяха компрометирани три моста. Бяха залети 36 къщи в района на село Царева ливада и в района на Дряново, най-вече улица „Поп Харитон“. Това, което направихме в първите часове, е да помогнем на хората, да няма бедстващи хора, да се изнесат, за да може щетите да бъдат по-малки. За щастие можем да кажем, че няма сериозно пострадали. По-скоро говорим за материални щети."

Към момента най-големите поражения са в инфраструктурата на общината. Засегнати са три моста и двата стадиона – на „Локомотив“ Дряново и този на Царева ливада. Местните очакват помощ от общината, както и от държавата.

