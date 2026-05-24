Три държави променят Европа. Строят нещо невиждано

Германия и Нидерландия започват съвместен проект по модернизация на газовата инфраструктура от двете страни на границата. Националните мрежови оператори Gasunie, Open Grid Europe и Thyssengas са подписали споразумение за превръщането на газовите тръби във водопроводи и конкретен пусков срок - 2031 година. Изразено е също желанието проектът да се движи паралелно с развитието на водородната политика в Белгия. Нидерландският оператор вече има четири подписани споразумения по проекти с белгийската страна.

Нидерландската газопреносна компания вече отчете, че е завършила първата част от големия проект в района на Ротердам като отправна точка към нидерландската граница. Амбициите обаче не се простират единствено да свърже двете съседки, а да е отправна точка за свързване с най-големите индустриални клъстери в Западна Европа. Затова от Gasunie са избрали мотото на проекта си "от амбиция до реализация", става видно от изявление на оперативния директор Томас Хювенер по време на церемония в нидерландския пристанищен град, предава dir.bg.

Бъдещата водородна инфраструктура ще има гранична точка между Зевенаар и Елтен. За двете страни това е стратегическа връзка, която свързва германската индустрия и химическия сектор с производствени, складови и вносни съоръжения за водород в Нидерландия.

Реализирането на първата част от водородната мрежа в Ротердам и споразуменията за трансгранични водородни коридори ще положат основите за по-нататъшни национални и европейски връзки.

