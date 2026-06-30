От малък цех до производител с международно присъствие. WELGA е пример за успешен бизнес

Каква е цената на качеството?

В условията на засилена международна конкуренция, променящи се потребителски предпочитания и все по-високи изисквания към качеството, да развиваш производствен бизнес в България повече от 30 години не е лесна задача. Въпреки това българската мебелна компания WELGA успява не само да се задържи на пазара, но и да разширява дейността си, като работи както за български клиенти, така и за международни пазари.

Историята на компанията започва преди повече от три десетилетия в малък цех. Днес фирмата разполага с модерна производствена база и развива дейност далеч отвъд границите на България. През последните години са направени сериозни инвестиции и в производството на тръбна мебел в съчетание с текстил, което допълва традиционното производство на мека мебел от кожа и текстил.

Зад това развитие обаче стоят години на предизвикателства. Собствениците признават, че през различните периоди са били принудени да правят компромиси с много неща, за да преминат през трудностите, но никога с качеството на продукцията. Според тях именно това е една от основните причини компанията да продължава да се развива успешно и днес.

Българските мебели могат да бъдат конкурентни

Често се поставя въпросът дали българските производители са достатъчно конкурентоспособни или просто успяват да оцелеят на пазара. Според представителите на WELGA отговорът се крие във факта, че много български мебелни компании успешно изнасят продукцията си в чужбина.

„Самият факт, че български фирми работят на международни пазари, показва, че те са конкурентни не само у нас, но и в световен мащаб“, коментират от компанията.

Освен по големи проекти, фирмата работи и с крайни клиенти, което позволява пряк контакт с потребителските нагласи и тенденции.

Клиентите стават все по-взискателни

През последните години потребителите все повече търсят баланс между дизайн, комфорт и качество. Макар цената да остава важен фактор, нараства броят на клиентите, които са готови да инвестират в по-качествени мебели и държат на възможността да персонализират продукта според своите нужди.

При производството на мебели по поръчка клиентите могат да избират текстил, конфигурация, размери, посока на ъгловите елементи и множество допълнителни детайли. Това е възможност, която трудно може да бъде предложена от масовото производство.

Според наблюденията на компанията обаче много хора допускат една съществена грешка при обзавеждането на дома си – оставят избора на диван за последния етап. В резултат често се оказва, че пространството не е достатъчно добре планирано или че мебелта не отговаря напълно на първоначалната концепция за интериора.

Специалистите съветват още в началото на проекта клиентът да е наясно какво очаква от мебелите в дома си, тъй като диванът често е основният акцент в помещението.

Какво отличава качествената мебел

Един от най-често задаваните въпроси е каква е реалната разлика между качествената мебел и по-евтината алтернатива.

Според производителите основната разлика не е във външния вид, а в това, което остава скрито от погледа на клиента – конструкцията, материалите и качеството на изпълнение.

Вниманието към детайла, добрата изработка и контролът върху всеки етап от производствения процес са сред факторите, които определят крайния резултат. Въпреки навлизането на нови технологии, производството на мека мебел продължава да разчита в голяма степен на ръчен труд.

От компанията сравняват добрите тапицери със скулптури, защото именно тяхната работа оформя крайния вид и удобството на продукта.

По-скъпото винаги ли е по-добро?

Темата за цената неизменно присъства при избора на мебели. Според специалистите обаче високата цена сама по себе си не е гаранция за качество.

За да бъде оправдана по-високата стойност на един продукт, тя трябва да бъде подкрепена от качествени материали, добър производствен процес и натрупан през годините опит. Традициите и репутацията на даден производител също имат значение, тъй като са резултат от дългосрочна работа и последователност.

Между дизайна и комфорта

По отношение на актуалните тенденции в мебелния дизайн все по-голяма популярност придобиват обли форми и по-топли, неутрални цветове. Нюд нюансите остават предпочитан избор, а акцентите често се постигат чрез декоративни възглавници и допълващи елементи.

Според експертите обаче създаването на успешен модел диван е далеч по-сложна задача, отколкото изглежда на пръв поглед. Освен да бъде визуално привлекателен, продуктът трябва да осигурява комфорт при ежедневна употреба – две цели, които не винаги се постигат лесно едновременно.

Автоматизацията няма да замени майсторството

Въпреки все по-широкото навлизане на автоматизацията в производството, от компанията не смятат, че машините могат да заменят човешкия труд при изработката на мека мебел.

Технологиите могат да направят процесите по-прецизни и ефективни, но ключовите етапи от производството продължават да изискват умения, опит и професионален усет. Именно затова проблемът с квалифицираните кадри остава едно от големите предизвикателства пред сектора.

Защо остават в България

Въпреки възможностите за развитие в други държави, собствениците на компанията не обмислят преместване на бизнеса извън България.

Причината е не само в направените инвестиции, но и в дълбоката връзка с мястото, където е поставено началото на компанията. Тук са изградени производствените мощности, тук са семействата им и тук е натрупан опитът, който стои зад развитието на бизнеса.

От малък цех до производител с международно присъствие – историята на WELGA показва, че дори в силно конкурентна среда българските производители могат да бъдат успешни, когато последователно инвестират в качество, развитие и хора.





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