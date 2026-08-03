България пусна нов електронен регистър

От 3 август 2026 г. Агенцията по вписванията официално въведе в експлоатация Регистъра по несъстоятелност на физическите лица – първия изцяло автоматизиран регистър, разработен от институцията.

С пускането му в действие България прави важна стъпка към прилагането на Закона за несъстоятелност на физическите лица, известен като Закона за личния фалит. Новата електронна система осигурява публичност и прозрачност на производствата по несъстоятелност чрез единна електронна партида за всеки длъжник. Тя дава възможност на гражданите, институциите и синдиците да получават бърз и сигурен достъп до предвидените в закона услуги.

„Регистърът е разработен като изцяло автоматизирана информационна система без участие на длъжностно лице от агенцията. След постъпването на актовете и обстоятелствата по установения в закона ред те се вписват и обявяват автоматично от информационната система. Тъй като добросъвестните длъжници имат право само веднъж в живота си да обявят личен фалит, за нас беше важно процесът да бъде максимално лесен, бърз и безпроблемен както за гражданите, така и за институциите“, заяви изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Елиана Илиева.

Съгласно Закона за несъстоятелност на физическите лица производство може да бъде открито единствено по молба на добросъвестен неплатежоспособен длъжник – физическо лице, което до този момент не е преминало успешно през такава процедура с влязло в сила съдебно решение.

Регистърът вече е достъпен чрез Единния портал за заявяване на електронни административни услуги на Агенцията по вписванията. Чрез него синдиците могат да вписват и обявяват актове и обстоятелства, а гражданите и институциите да заявяват издаване на удостоверения, писмени справки и заверени копия от заявления и приложения. Държавните такси за тези услуги варират между 5,62 и 10,23 евро.

Всички потребители могат свободно да извършват публични справки в регистъра. Повечето административни услуги са достъпни както по електронен път, така и на хартиен носител в службите на Агенцията по вписванията. За електронното заявяване е необходима идентификация чрез средствата за електронна идентификация.

Разработването на информационната система започна в края на 2025 г. като част от ангажиментите на България по Плана за възстановяване и устойчивост. Инвестицията в изграждането и внедряването на регистъра възлиза на 560 952 лева (286 807,65 евро).

С въвеждането на новия регистър Агенцията по вписванията поставя началото на нов етап в развитието на електронните си услуги, основан на автоматизация, прозрачност и по-лесен достъп до административно обслужване.