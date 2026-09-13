България пусна нов електронен регистър
Агенцията по вписванията въведе първата си изцяло автоматизирана система
Следете всички новини, анализи и коментари за Пускане. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Агенцията по вписванията въведе първата си изцяло автоматизирана система
Очаква се догодина услугата да бъде въведена и в Лос Анджелис
Златната монета, която се очаква през октомври, ще бъде с номинал 100 евро
От "Топлофикация София" напомнят, че е важно клиентите да приключат всички ремонти по вътрешните инсталации и да ги запълнят, ако са източени
Една от основните теми остава плащането на енергията от сградната инсталация
От ЕВН предупреждават абонатите да отворят на максимум регулиращите вентили на радиаторите
Общинският съветник коментира и възможностите за разширяване на Околовръстното шосе на София в участъка от "Цар Борис III" до магистрала "Струма"
Последният участък от АМ "Европа" е между Сливница и Софийския околовръстен път
Регионалният министър Иван Иванов е на инспекция, за да увери в безопасността на пътуващите
Столичното метро ще се движи на по-малки интервали и с допълнителни мотриси
Монените са от чисто злато и без ограничение в тиража
Променят се и маршрутите на част от линиите на градския транспорт
От „Топлофикация София” с ключови съвети
Кметът Васил Терзиев потвърди новината в социалните мрежи
Към настоящия момент АЕЦ "Козлодуй" ЕАД експлоатира два ядрени енергийни блока - Пети и Шести
Стоян Николов каза сроковете
Тя твърди категорично, че не е употребявала кокаин преди да се качи да шофира
Клиентите трябва да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си
Важно е да приключат всички ремонти по вътрешните инсталации
Става въпрос за версията на "Дюн", заснета от канадския режисьор Дени Вилньов