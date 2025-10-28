На тази дата пускат парното в София! Ще има ли изненада в сметките

Готви се парното в София да бъде пуснато след 1 ноември, но е възможно да плащаме по-високи сметки.

Съдът на Европейския съюз за пореден път отмени действащата формула за изчисляване на енергията от сградната инсталация в топлофикациите. Решението предизвика нова вълна от дебати в сектора и поставя въпроса как ще се определят сметките на абонатите през зимата.

Проблемът е, че в момента на практика формулата я няма. Това е истинският проблем, коментира пред БНТ председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев.

Той припомни, че от години се водят съдебни битки по темата, но никой не е предложил конкретно ново решение:

По думите му, най-добре работещият вариант е бил именно този, срещу който няма жалби от абонати:

В решението на Съда на ЕС се посочва, че формулата не осигурява достатъчна прозрачност и точност при отчитането на индивидуалното потребление. Георгиев обаче уточни, че това не означава, че абонатите са били ощетени: "Формулата е непрозрачна, защото е сложна и трудна за разбиране от хора, които не са в енергетиката. Но това не значи, че някой е излъган."

Според него, добавянето на още коефициенти ще я направи още по-непрозрачна, но само незначително по-точна.

Една от основните теми остава плащането на енергията от сградната инсталация.

Георгиев напомни, че европейските магистрати не отменят това задължение.

