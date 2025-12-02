Студ сковава страната, а на места...

Студът идва с пълна скорост. Във вторник над страната ще има разкъсана средна и висока облачност. Преди обяд на места в низините и около водните басейни ще има мъгла.

Минималните температури ще бъдат минус 1° и 4°, в София – около 0°. Ще е почти тихо, в източните райони със слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 8°.

Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна и ще бъде близко до средното за месеца.

Над планините също ще има разкъсана средна и висока облачност. Северозападният вятър ще се ориентира от югозапад и ще бъде слаб и умерен. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.

Над Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, след обяд от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 11° и 14°.

Температурата на морската вода е 13°-16°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

