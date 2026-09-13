3 зодии яхват вълната на късмета
Юпитер навлиза в Лъв на 30 юни
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Юпитер навлиза в Лъв на 30 юни
През деня ще е предимно слънчево
Целта е да влезе в пленарна зала в сряда или четвъртък
Кметовете изразяват силното си възмущение
Минималните температури ще бъдат минус 1° и 4°, в София – около 0°
Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°
Ето какво ги очаква и представителите на другите зодиакални знаци
Максималните ще бъдат между 11° и 16°, в София – около 11°
Ето какво очакват представителите и на другите зодиакални знаци
Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, за София – около 16°
Ето какво ги очаква и представителите на другите знаци
Минималните ще бъдат между 5° и 10°, а максималните - между 15° и 20°
Ето какво очаква и другите зодиакални знаци
Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, за София – около 8°
Ето какво очаква представителите на другите зодиакални знаци
Най-опасно ще е в югоизточната част на страната
Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, за София – около 16°
Ето какво очаква и другите зодиакалните знаци
Следобедните стойности ще достигнат температури - до 27°С–32°С
Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - около 28°