Температурите паднат, а на тези места се очаква сняг

Температурите ще паднат леко, но само в отделни части ще има превалявания.

Във вторник облачността над страната ще се задържи предимно значителна, със слаби превалявания през деня на отделни места в източните и планинските райони, съобщават от НИМХ в своята прогноза за 14 октомври.

По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има преди обяд над Югозападна България. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад.

Температурите ще се понижат леко.

Минималните ще бъдат между 5° и 10°, а максималните - между 15° и 20°. В София минималната температура ще бъде около 7°, максималната – около 15°.

Над планините облачността ще е предимно значителна и на места ще има слаби превалявания от дъжд, над около 2400 метра – от сняг. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има преди обяд над масивите в Югозападна България. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10°, на 2000 метра – около 4°.

Над Черноморието облачността ще е значителна, на места с валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.





