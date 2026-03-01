Неделя Православна събира вярващите в патриаршеската катедрала

На 1 март, когато православната църква отбелязва първата неделя от Великия пост - Неделя Православна, Българският патриарх Даниил ще възглави тържествената света Литургия в Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“.

Богослужението ще бъде отслужено в съслужение с епископи на Българската православна църква. След светата Литургия ще бъде отслужен молебен, а около катедралата ще се състои литийно шествие със свети икони и мощи.

Посрещането на Българския патриарх Даниил е предвидено за 09:00 часа, началото на светата Литургия е в 09:30 часа, а молебенът ще започне в 11:30 часа.

1 март е празникът на Света мъченица Евдокия в православния календар. Денят е свързан както с църковната памет за нейната саможертва, така и с утвърдени през вековете традиции, обичаи и забрани, които според народните вярвания влияят върху цялата година.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 1 март

Според поверието, ако на този ден вали дъжд, лятото ще бъде влажно. Топлото време се приема като знак за плодородна година, а сланата е предвестник на още 40 дни студ.

Не бива да се карате или да спорите, защото се вярва, че това ще донесе раздор през цялата година. Не се пере и не се варосва домът, за да не бъде „отмито“ благополучието. Сеченето на дървета също се избягва, за да не бъде разгневена пролетта.

Според легендата в нощта срещу 1 март вещици събират роса, за да донесат болести на хората и добитъка. За предпазване стопаните поръсвали дворовете със светена вода или засаждали осветена върбова клонка. Момичетата гадаели, като пускали зърна пшеница във вода - ако потъне, годината ще бъде трудна, а ако остане на повърхността, я очаква щастие. Смята се още, че от този ден снегът започва да се топи, птиците се завръщат, а мечките се събуждат от зимния си сън.

Църковен празник на 1 март

Света мъченица Евдокия живяла през втори век в град Хелиопол в Сирия. Животът ѝ е пример за духовно преображение - от езически и разкошен начин на живот към покаяние и святост. Първоначално тя натрупала значително богатство, но не открила истинско удовлетворение.

В дома ѝ отседнал монах на име Герман, чийто прочит на Светото писание я разтърсил. След разговор за Христос, покаянието и спасението тя приела кръщение и раздала имуществото си на бедните. Постъпила в манастир и по-късно станала игуменка, като според преданието получила дар да лекува и да върши чудеса.

По време на гоненията срещу християните, вероятно при управлението на император Траян или Адриан, тя била заловена и подложена на мъчения, за да се отрече от вярата си. Евдокия останала непоколебима и била осъдена на смърт чрез обезглавяване.

