Голямото пролетно миене на София започва от центъра

Столичната община започва от днес, 1 март, мащабно миене на уличната мрежа с автоцистерни, след като приключи първият етап на ръчно почистване на остатъците от зимната обработка срещу заледяване. Акцията стартира в районите "Средец" и "Оборище" и обхваща ключови булеварди, площади и зони с интензивно обществено движение в централната част на София.

Дейностите ще продължат до 5 март по предварително утвърдени маршрути. Целта е отстраняване на натрупаните пясък и соли и подобряване на градската среда при очаквано трайно затопляне.

Първият етап включва бул. "Цар Освободител" в участъка от пл. "Независимост" до бул. "Васил Левски", пл. "Народно събрание", ул. "15-ти ноември", пл. "Независимост", пл. "Атанас Буров" и пл. "Княз Александър I". В графика попадат още пространствата около сградата на Народното събрание, храм-паметника "Св. Александър Невски" и Паметника на Незнайния воин, включително пл. "Александър Невски". Изборът на локации е насочен към зони с висока концентрация на пешеходци, туристи и институции.

Миенето се извършва със специализирани автоцистерни, оборудвани с маркучи под налягане, което позволява по-дълбоко отстраняване на фините прахови частици и солените остатъци. Маршрутите са съобразени с пътната обстановка, така че да се гарантира безопасност за движението и минимално затруднение за трафика. Работата се координира от Столичния инспекторат, който упражнява засилен контрол на терен.

Паралелно продължава и ръчното почистване в други части на града. През последните дни са обработени участъци в районите "Кремиковци", "Красно село", "Овча купел", "Красна поляна", "Люлин", "Витоша" и "Банкя". Този тип дейност е насочен към по-труднодостъпни места и участъци, където механизираното миене не може да бъде приложено ефективно.

От инспектората призовават водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в зоните, където се работи. Почистването се изпълнява от фирмите по чистота по възлагане на общината и е съобразено със прогнозите за задържане на топло време през следващите дни, което позволява ефективно измиване без риск от повторно заледяване.

Още през септември 2025 г. Столичната община разшири графика за машинно миене, като включи и емблематичната улица "Малко Търново". Тогава кметът на София Васил Терзиев подчерта значението на поддържаната градска среда.

"Чистотата е онова малко нещо, което определя как се чувстваш в града - дали вървиш спокойно или се ядосваш на прах, боклуци и неприбрани листа. Днес, като кмет, нося отговорността този град да изглежда така, че всеки да се чувства у дома си", заяви Терзиев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com